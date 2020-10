Outlook è down

Outlook.com, il servizio di posta elettronica via web sviluppato da Microsoft che dal luglio 2012 ha sostituito Hotmail, è down in tutto il mondo dal primo ottobre. Downdetector segnala problemi dalle 8 di questa mattina nell'apertura della casella di posta elettronica e non è possibile quindi consultare i messaggi in entrata. Il malfunzionamento è segnalato in tutto il mondo.

Outlook down: problemi con la mail oggi primo ottobre

La mail di Outlook è quindi irraggiungibile ma Microsoft ha segnalato il malfunzionamento senza fornire però un orario o una data per la risoluzione della problematica. The Verge scrive che un aggiornamento del supporto Microsoft ha preso in carico le segnalazioni del problema di Outlook e pare che il problema dipenda dall'ultimo aggiornamento: "Stiamo esaminando le recenti modifiche al nostro servizio per determinare ulteriormente la causa dell'impatto", afferma l'account Twitter di Microsoft .

We've received reports of users experiencing issues accessing their Exchange Online accounts via Outlook on the Web. Our initial investigation indicates that India-based users are the primarily impacted audience. Further details can be found in your admin center under EX223208. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) October 1, 2020

I problemi riscontrati oggi 1 ottobre con la mail Outlook non sembrano essersi risolti e adesso il messaggio di errore compare anche in fase di login.

