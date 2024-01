Un passeggero collassa sul sedile dell'aereo: così gli hanno salvato la vita

Una bella storia di grande coraggio, fermezza e competenza. "Soccorritori nel cuore, anche oltre l'orario di servizio": comincia così l'elogio scritto consegnato da Leonardo La Piana, presidente del Soccorso pubblico Franciacorta (associazione con sede a Rodengo Saiano, Brescia), alla volontaria Cristina Arrighini, protagonista di un bel gesto mentre si trovava, insieme alla sua famiglia, a bordo di un volo transoceanico di linea della Etihad Airways diretto in Thailandia.

La coraggiosa volontaria è stata infatti protagonista di un pronto intervento a supporto di un passeggero di circa 40 anni colto da un malore improvviso durante il viaggio: l'uomo si sarebbe accasciato sul sedile, privo di sensi, avvistato da una hostess che ha subito chiesto aiuto. Sull'aereo si sono vissuti momenti di trepidazione e ansia. L'equipaggio e il personale hanno cercato di capire se fosse presente un medico a bordo, ma nulla da fare.

Cristina Arrighini non si è tirata indietro, facendo ricorso a tutto il suo bagaglio professionale e a una grande presenza di spirito: ha praticato subito il massaggio cardiaco e le altre operazioni di rianimazione, poi ha supportato la ripresa del 40enne colto da un arresto cardiaco con la somministrazione di ossigeno. Il suo intervento è stato provvidenziale. L'uomo è sopravvissuto ed è atterrato in condizioni stabili, poi ricoverato in ospedale per i dovuti accertamenti.

"Lunedì mattina il presidente ha consegnato alla volontaria Cristina Arrighini un elogio scritto per aver prestato soccorso a un ospite del volo di cui era passeggera, colto da malore, ricevendo per questo anche l'encomio della compagnia aerea. Complimenti Cristina, e grazie", si legge in una nota dell'associazione.