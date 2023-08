Salvini: "Tra un anno telecamere puntate su cantieri del ponte sullo Stretto"

Il progetto del ponte sullo Stretto di Messina continua a essere in cima all'agenda del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. "Ci metto tutto me stesso con riunioni quotidiane anche nel mese di agosto - dice intervenendo al meeting di Rimini - perché al padiglione del ministero che troverete al meeting nell'estate 2024 spero, e farò di tutto perché sia così, che ci saranno telecamere aperte sui cantieri che l'anno prossimo di questi tempi saranno aperti dopo 52 anni".

Salvini torna indietro nel tempo ricordando che "La legge istitutiva della società Stretto di Messina è del 1971, io sono del 1973. Siamo al cinquantaduesimo compleanno di una società che avrebbe dovuto costruire un ponte che è già costato alcune centinaia di milioni di euro per studi e progettazioni. Ci sono 8.000 tavole, probabilmente è il ponte più studiato senza essere costruito".

"Il ponte lo faranno gli ingegneri e io ne sono orgoglioso perché - spiega ancora il ministro - incontro spesso per lavoro ingegneri italiani che vanno a cercare fortuna e fare grandi opere in Turchia, in Cina, in Giappone, negli Stati Uniti, in Germania. Sarà la dimostrazione che gli ingegneri italiani sono i migliori al mondo e non hanno da invidiare niente a nessuno".

Nelle scorse settimane il ponte sullo Stretto - definito da Salvini "il ponte degli italiani" - è tornato al centro delle polemiche. Il Governo ha inserito nel decreto omnibus varato a inizio agosto un articolo in base al quale per la società che dovrebbe realizzare il Ponte non si applicano le disposizioni di alcuni commi del decreto legislativo del 2016 che prevedono il limite di 240 mila euro dei compensi massimi per amministratori, i titolari e componenti degli organi di controllo, i dirigenti e i dipendenti. La norma, secondo quanto spiegato, non riguarderà il cda della società Stretto di Messina, ma i tecnici arruolati per costruire la maxi-opera. Precisazione che però non ha messo a tacere le polemiche, più accese che mai.

