Tutti i ponti del 2024: come sfruttarli al meglio per regalarsi quasi un mese di "ferie"

Anno che viene, ponti che trovi. Il 2024 sarà un anno ricco di giorni da sfruttare per "allungare le festività", regalandosi così quasi un mese di vacanza con 5 appena giorni di ferie. Uno schema valido soprattutto per i lavoratori dipendenti che non lavorano su turni nel weekend.

La situazione del 2024 è molto simile a quella del 2023, purtroppo tre giorni festivi (Epifania, 2 giugno e 8 dicembre) cadono nel fine settimana, ma ci sono due weekend "allungati" e diverse possibilità "ponte" sia in primavera, tra 25 aprile e 1° maggio, che a Ferragosto.

E l'inizio è ottimo: il 2024 inizia subito con un fine settimana lungo: il Capodanno cade infatti di lunedì. Le cose vanno peggio per l'Epifania che, cadendo di sabato, aiuterà in pochi.

Pasqua e Pasquetta cadono rispettivamente di domenica 31 marzo e lunedì 1° aprile, ma per arrivare al primo vero ponte sarà necessario attendere la Festa della Liberazione. Il 25 aprile 2024 è infatti un giovedì, motivo per cui, prendendo di ferie soltanto venerdì 26 aprile, sarà possibile fare una vacanza di quattro giorni (dal giovedì 25 a domenica 28 aprile).

Discorso diverso per il 1° maggio che, cadendo di mercoledì, potrebbe spingere a prendere i due giorni precedenti o successivi per pianificare magari un viaggio o un weekend lungo.

Il discorso cambia ancora per l'Estate. Il 2 giugno cadrà di domenica, e non offrirà grandi spazio per pianificare vacanze. Le cose vanno meglio se guardiamo a ferragosto che cade di giovedì, regalando ad alcuni lavoratori la possibilità di organizzare una fuga estiva di quattro giorni, mancando dal lavoro soltanto in uno (15-18 agosto, prendendo venerdì 16 agosto di ferie).

Il primo giorno festivo dopo l'estate è la festività di Tutti i Santi il 1° novembre, che quest'anno cade di venerdì, regalando automaticamente a (quasi) tutti un weekend lungo. L’8 dicembre, giorno dell’Immacolata, cade invece di domenica: per l'ultima opzione di ponte del 2024 bisognerà così attendere le festività natalizie.

Natale e Santo Stefano cadono infatti nel 2024 rispettivamente di mercoledì e giovedì, regalando con due giorni di ferie, quasi una settimana di vacanza. Oppure agganciando a Natale e Santo Stefano un giorno di ferie, venerdì 27 dicembre 2024, si potranno fare cinque giorni di vacanza, dal 25 a domenica 29. Altri invece potrebbero optare per una lunga vacanza da allacciare a Capodanno 2025, che sarà un mercoledì. Insomma, le possibilità sono molte:

Tenendo conto dei weekend lunghi, delle festività e delle opzioni di ponte che richiedono il minor numero di giorni di ferie, si arriva così a 23 giorni di ferie, ricavati utilizzando le varie opzioni di ponte con i giorni festivi, a cui ne va aggiunto uno per arrivare a 24, ossia la Festa del santo patrono, che varia di città in città. Quasi un mese di vacanza su un anno (o di più per chi vorrà "spendere" un maggior numero di ferie), che alcuni lavoratori potranno ottenere prendendo meno di una settimana di ferie.

