Coinvolto in un incidente mortale, risulta positivo all'alcoltest: ma lui è astemio

Lui è astemio, l'ha sempre detto e lo confermerebbero esami specialistici al fegato, alla ricerca di una specifica proteina, anche se sono stati fatti tempo dopo. Solo un brindisi ai compleanni, nulla di più, assicura. Ma quella notte aveva un tasso alcolemico pari a 1,58. La storia, riportata nel dettaglio oggi dal quotidiano locale BergamoNews, avrebbe quasi dell'incredibile. Nell'estate di 5 anni fa un giovane di 27 anni, alla guida della sua auto, rimase coinvolto in un incidente frontale con un motociclista che aveva invaso la corsia opposta, sulla strada Dalmine-Villa d'Almè. Il centauro, 55 anni, venne travolto e ucciso sull'asfalto poco dopo da un secondo veicolo in transito.

Un'ora dopo il drammatico schianto, il giovane automobilista venne accompagnato al pronto soccorso per essere sottoposto a esami di sangue e urine, in modo da verificare l'eventuale presenza di alcol in corpo. Era "lucido, orientato, ricordava quanto accaduto", secondo i sanitari. "Sono uscito dal pronto soccorso intorno alle 6 del mattino, mio papà mi aspettava. La sera prima avevo mangiato la pizza a casa dei miei, non avevo bevuto nulla di alcolico. In seguito all’incidente ero agitato e sotto shock, ma mi hanno dimesso senza prescrivermi farmaci dopo avermi fatto gli esami", ha raccontato in aula, al processo per guida in stato di ebbrezza.

Venne a sapere che quegli esami erano risultati positivi all’alcol solo dal suo legale, quando questi gli comunicò che era indagato per omicidio stradale. La sua posizione in merito all'omicidio stradale fu poi archiviata, visto che non era sua la colpa dell'incidente. Ma il dubbio resta. Possibile che una persona astemia risulti positiva, e con quel valore (tre volte superiore al limite consentito) all'etilometro? In base a una consulenza prodotta dalla difesa sì, può succedere che ci sia un falso positivo se viene somministrata una flebo di Valium e poi allo stesso braccio viene effettuato il prelievo di sangue. A fine aprile dovrebbe essere emessa la sentenza e se ne saprà di più.