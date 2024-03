Problemi su Facebook e Instagram: i social non funzionano, impossibile "loggarsi"

Ci sono problemi su Facebook e Instagram. Sono tantissime le segnalazioni che vengono condivise su altri social, come X, e che arrivano da tutto il mondo. Molti utenti lamentano l'impossibilità di accedere al proprio account Facebook. In altre parole ci sono problemi con il log in ed entrare nel proprio account.

In alcuni casi l'impossibilità a "loggarsi" viene motivata con un problema tecnico, in altri casi compare la scritta: "La password che hai inserito non è corretta". Così però non è. Si tratta a tutti gli effetti di un problema del social network di cui al momento non è chiara la causa.

Anche un grafico pubblicato sul sito Downdetector, che monitora eventuali disservizi di social e piattaforme web, mostra un picco di segnalazioni dopo le 16 di oggi, martedì 5 marzo 2024.

Su Instagram la situazione è pressapoco la stessa. Molti utenti sono stati "sloggati" e non riescono più ad accedere al proprio account. Secondo alcune segnalazioni, uno dei messaggi che compare è: "Si è verificato un problema e non è stato possibile caricare la pagina".