I 25mila quadri di Berlusconi trovati in un capannone

In un grande capannone di fronte a villa San Martino ad Arcore, in provincia di Monza e Brianza, ci sono 25mila quadri stipati. Sarebbero parte dell'eredità che, secondo la trasmissione televisiva Report, il fondatore di Forza Italia Silvio Berlusconi avrebbe lasciato alla propria famiglia dopo la sua morte, avvenuta lo scorso 12 giugno. Secondo il critico d'arte Vittorio Sgarbi, negli ultimi anni di vita Berlusconi ha raccolto nell'hangar davanti alla sua abitazione 25mila opere d'arte tra dipinti e statue, tutti acquistati telefonando ai centralini di televisioni locali che a tarda serata mandano in onda programmi di televendite.

Come spiega Sgarbi, sono "croste" che "gli sarebbero costate complessivamente circa 20 milioni di euro". Già a giugno Sgarbi aveva spiegato ad Artribune che le tele raccolte dal fondatore di Forza Italia erano di scarso valore: "Se potessimo vedere in un museo le opere raccolte in questi grandi magazzini, per la gente che capisce poco d'arte sarebbe un divertimento. In realtà sarebbe stato meglio averne 2.400 buone che 25mila così e così".

Come scrive la Repubblica, si tratta dell'eredità "più scomoda" lasciata dall'ex premier ai propri figli: una collezione "ingombrante" e "poco redditizia", il cui smantellamento sarebbe già in corso. Stando al quotidiano, numerose opere sono state già distrutte, complici i tarli che hanno attaccato le tele. Un altro motivo che avrebbe indotto gli eredi a disfarsi della collezione sarebbero i costi: tra affitto e gestione, l'hangar costerebbe 800mila euro l'anno.

