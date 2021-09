Covid, quali sono i Paesi con l'obbligo vaccinale

Ci sono Stati che stanno arrivando all'obbligatorietà per i sanitari (come in Italia) e altri che l'hanno già adottata per tutta la popolazione

Il tema è dibattuto in Italia, dove non c’è l’obbligatorietà di vaccinarsi contro il Covid. In Italia infatti si è scelta una strategia diversa, cioè quella, anche lodevole, di appoggiarsi alla responsabilità dei cittadini, per i quali è stata messa a disposizione una campagna che ieri il Premier Mario Draghi ha detto procedere “in modo spedito”. Eppure sembra andare verso una situazione di stagnazione quando siamo al 71% della popolazione over12 ed ecco perché si comincia a parla di obbligo. L’unico obbligo in Italia resta per il personale sanitario.

Quali sono i Paesi con l'obbligo vaccinale

Una decisione presa da altri Paesi, che però non sono nel panorama europeo. Si tratta di Kazakistan, gli Stati federati di Micronesia, Indonesia e Turkmenistan. Nel Paese dell’Asia centrale, obbligo per i lavoratori nei settori dei trasporti, della vendita al dettaglio e delle banche, oltre che per i settori del turismo ricettivo, dell'istruzione, della sanità e dell’intrattenimento. Gli stati federati di Micronesia, a est delle Filippine, hanno reso obbligatorio il vaccino per i cittadini da luglio. Sono zone che accolgono un numero di abitanti vicino ai 100mila, paragonabile a quello di una città media italiana e dove il virus non si è mai diffuso gran che per le severissime misure adottate fin dall’inizio della pandemia. Stessa scelta per l’Indonesia dove il Governo ha istituito l’obbligo di pari passo con la partenza della campagna vaccinale. prima ancora che partisse la campagna vaccinale. Non solo. Multe di 400 euro, tenendo però conto che nel paese asiatico lo stipendio medio è di 250 euro. Anche il Turkmenistan dal 7 luglio ha reso obbligatoria la vaccinazione contro il Covid-19 per tutti i residenti di età pari o superiore ai 18 anni.

Italia e Francia sono due paesi che vanno molto d’accordo su questi temi e sembrano “inseguire” l’uno le idee dell’altro. L’Italia è stato infatti il primo Paese a introdurre l’obbligo per i sanitari ad aprile, seguita poi dalla Francia; la Francia è stata la prima ad introdurre severi restrizioni legate al GreenPass, il Governo Draghi non ha fatto le stesse cose ma il sentiero è lo steso. In Italia è necessario esibire il Green pass per accedere ai servizi, alla scuola e ai trasporti.

Obbligo vaccinale, il resto del mondo

In Australia l’obbligo vale solo per chi lavora a contatto con anziani, in case di riposo, e per gli atleti paralimpici che gareggiano a Tokyo.

La Grecia vuole tutto il personale sanitario vaccinato entro la fine di settembre.

Nel Regno Unito, a partire da ottobre, sarà obbligatorio per gli operatori delle case di riposo.

La città di New York chiederà a tutti gli operatori sanitari “a contatto con il pubblico” di vaccinarsi obbligatoriamente a partire da settembre.

Da maggio in Arabia Saudita vaccinazione obbligatoria per tutti i lavoratori del settore pubblico.