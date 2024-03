Morire a 17 anni intossicato sul fondo di una barca strapiena

Aveva 17 anni e sulla barca che doveva portarlo in salvo ha trovato la morte. Un giovane migrante ha perso la vita, asfissiato dai fumi del carburante, due ore dopo essere stato preso a bordo dall'equipaggio della nave tedesca Sea Watch 5. L'Ong denuncia: "La nostra richiesta di evacuazione urgente è stata inascoltata".

Il 17enne viaggiava con circa 50 migranti. I soccorritori lo hanno trovato svenuto nel fondo della barca di legno con cui viaggiavano, era schiacciato da altre decine di persone. Dopo avere effettuato il trasbordo, la ong ha lanciato l'Sos per il giovane e altre quattro persone. Intossicazioni da carburante, e ustioni per la mistura di acqua di mare e carburante i problemi riscontrati praticamente in ogni intervento.

La cronologia della tragedia è riportata anche su X. La Sea Watch 5 chiede "con urgenza" alle autorità italiane di evacuare le quattro persone in gravi condizioni mediche.



"Dopo la nostra prima chiamata urgente, alle h13:00 UTC, nessuna autorità si è attivata. Dopo più di 2 ore un ragazzo di 17 anni ha perso la vita", si legge dopo.

E infine: "Nove ore dopo la richiesta di evacuazione urgente, la Guardia Costiera ha prelevato 4 persone da Sea Watch 5. Le autorità rifiutano di prendere a bordo il corpo del 17enne morto. Chiedono di consegnarlo al porto assegnato di Ravenna. 1500 chilometri, 4 giorni di viaggio. È disumano".