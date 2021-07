Zona gialla ad agosto: il rischio per alcune regioni è reale?

Con il sistema attuale si rischierebbe di scivolare dalla zona bianca alla zona gialla anche solo per un aumento dei contagi, non accompagnato dalla pressione sugli ospedali. Molti presidenti di Regione chiedono di evitare allarmismi e non vogliono sentir parlare di restrizioni all'orizzonte. Le Foche: "Si può evitare una nuova ondata"

Da zona bianca a zona gialla con nuovi divieti e regole? L'ipotesi di un cambio di fascia di rischio per le regioni in caso di un aumento dei contagi da coronavirus con gli attuali criteri e parametri agita buona parte dei governatori. La variante Delta è molto più contagiosa e i casi potrebbero aumentare, non di poco, nei prossimi giorni e settimane. Al momento non c'è alcun segnale d'allarme dagli ospedali però. Facciamo il punto della situazione.

Le regioni a rischio zona gialla in estate

Il dato principale da tenere d'occhio è quello dell'incidenza dei nuovi casi ogni 100mila abitanti: se si superano i 50 si va quasi in "automatico" in zona gialla. Attualmente fra i parametri sotto la lente del ministero della Salute e del Cts c’è l’incidenza del nuovo coronavirus ogni 100mila abitanti: se superano i 50 casi si passa in zona gialla. Con gli attuali, contestati, parametri in vigore già varie regioni viaggiano verso la zona gialla, secondo le stime odierne (dati non consolidati): Sicilia (25 contagi settimanali ogni 100mila abitanti), Sardegna (21), Campania (21) e Veneto (19). Sardegna e Veneto hanno superato quindi Abruzzo (16) e Marche (14) che prima erano nella classifica delle quattro a maggior rischio. Ma sono dati non consolidati, le regioni sono tutte ben sotto la soglia del "giallo" ed è presto, molto presto, per capire come evolverà la situazione. Ma se ne parlerà.

A prescindere dell'importanza che gli si voglia dare, dai dati @istsupsan sui sintomatici sappiamo già che Rt_sintomi per l'Italia è > 1 almeno dal 3 luglio 2021.



Vediamo quanto tempo passerà prima che venga dichiarato ufficialmente.



Due disclaimer ? pic.twitter.com/G9ZW1Divdz — Vittorio Nicoletta (@vi__enne) July 12, 2021

Tanti i dubbi, ma una certezza c'è: molti governatori si oppongono con decisione all'ipotesi di nuove restrizioni future. Dal Veneto di Zaia passando per la Liguria di Toti e la Lombardia di Fontana fino alle Marche, l'Abruzzo e il Molise di Acquaroli, Marsilio e Toma, ecco cosa pensano i presidenti di regione.

Cosa pensano i presidenti di regione Zaia, Toti, Fontana

Dice no a nuove restrizioni con pochi ricoveri Luca Zaia, governatore del Veneto: "Di fronte ad un aumento del numero di casi asintomatici che è il fenomeno di questi giorni non possiamo pensare a misure di sanità pubblica come quando le strutture ospedaliere erano al collasso. Oggi in Veneto abbiamo solo 249 ricoveri di malati Covid di cui 16 in terapia intensiva", ha tenuto a spiegare Zaia nel corso del punto stampa. "Questa settimana" in Veneto "potremmo avere un’incidenza di 25-30 casi ogni 100.000 abitanti ma non siamo preoccupati" visto il numero di tamponi che vengono effettuati. L'eventuale zona gialla, secondo le regole attuali, scatterebbe con un'incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti. "A noi interessa l’ospedalizzazione, che è il vero parametro. Lo scenario è oggettivamente cambiato, qualche riflessione va fatta e bisogna capire che sono cambiati molti fattori", ha detto ancora. "Davanti ad un fenomeno che oggi è sostanzialmente rappresentato da asintomatici non possiamo pensare che possano scattare misure di sanità pubblica tipiche di contesti in cui gli ospedali erano al collasso. Oggi la situazione in ospedale è assolutamente sostenibile", ha proseguito.

"E’ innegabile che lo scenario sia cambiato nuovamente, questa è materia di scienziati. Oggi ci si infetta con maggiore velocità ma si va meno in ospedale: questo non significa certo 'liberi tutti'. C'è il rischio di grandissimi numeri che abbiano effetti sull’ospedalizzazione, c’è il rischio per i non vaccinati, che possono finire in terapia intensiva. E c’è poi il rischio di quarantene, secondo il piano nazionale di sanità pubblica, rischiamo di chiudere un paese per una mole paurosa di asintomatici", ha detto prima di soffermarsi sulla variante Delta. "Arriveremo al 70% di variante Delta sui positivi. Abbiamo proiezioni su tassi di ospedalizzazione più bassi rispetto al passato. Abbiamo la certezza che spingendo con le vaccinazioni possiamo mettere in sicurezza la popolazione: l’ospite ideale del virus è nella fascia 15-24 anni, con effetti per fortuna diversi rispetto a quando il virus colpiva soprattutto gli over 60. è una materia delicata perché la vaccinazione è su base volontaria, i minorenni sono anche sotto tutela dei genitori: e ogni famiglia deciderà come comportarsi e se vaccinare o meno i propri figli".

Su nuove zone gialle e restrizioni, "lo diciamo da tanto tempo, il criterio prominente deve essere quello della pressione ospedaliera. Noi possiamo limitare le libertà dei cittadini, di impresa, di spostamento, di socialità sulla base del confronto con un altro diritto, quello alla salute: nel momento in cui gli ospedali sono vuoti e il diritto alla salute è garantito, ogni azione di limitazione delle libertà sarebbe francamente arbitrario e pretestuoso". Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, commenta così all'Adnkronos l'ipotesi di un ritorno in zona gialla in caso di un aumento dei contagi. "I numeri della Gran Bretagna, della penisola iberica e l'aumento dei contagi in Italia ci dicono che, grazie alla campagna di vaccinazione e alla protezione di tutte le categorie più a rischio, oggi l'aumento della circolazione non produce in nessun paese un aumento significativo delle ospedalizzazioni e prendere misure sulle basi di quanto abbiamo visto nel passato, quando non avevamo i vaccini, sarebbe oltremodo sbagliato".

"Per il momento crescono i contagi ma, per quanto riguarda la mia regione, siamo a un parametro di 7 casi su 100mila alla settimana, mentre il termine è 50, siamo circa al 10% di quello che è lo spazio considerato di safe area. Qualche regione ha forse qualche contagio in più - continua il governatore - ma l'Italia nel suo complesso è lontana dal pensare a misure restrittive. La Liguria ha vissuto la prima settimana senza decessi: chi oggi analizza e vuole applicare al Covid regole che erano antecedenti alla campagna di vaccinazione più massiccia della storia del Paese, francamente fa un esercizio sbagliato da un punto di vista clinico e medico, assolutamente incompatibile col quadro di diritti del nostro Paese e temo che volontariamente o inconsapevolmente si faccia trascinare in una battaglia politica di alcuni rigoristi che forse hanno nostalgia di epoche passate". Toti continua: "Non vorrei nemmeno sentire parlare di possibili restrizioni, anzi mi piacerebbe sapere quando riapriremo le discoteche e tutto quello che ancora non è aperto. Le libertà di questo Paese possono essere ristrette solo per preservare il diritto alla salute, oggi ampiamente garantito in tutti gli ospedali della Repubblica Italiana, dal più grande al più piccolo. In Liguria - prosegue Toti - ci sono meno di 20 ricoverati, quando abbiamo ristretto le libertà individuali e di impresa di questa nazione eravamo a 1.500 ricoverati: vorrei sapere di cosa stiamo parlando. La Gran Bretagna ha celebrato la finale dei campionati europei con la grande cerimonia Wembley, è il paese che vede crescere di più l'incidenza e tuttavia anch'esso ha gli ospedali vuoti".

Chiede di "procedere a una rivalutazione dei parametri" per il passaggio delle Regioni in una fascia di rischio più alta il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della presentazione di una misura regionale per l’occupazione. "Perché se è vero quello che sta succedendo, come i numeri ci confermano, che anche di fronte all’aumento degli indici di contagio c’è una riduzione o un non aumento dell’ospedalizzazione sia nei reparti ordinari che in quelli di terapia intensiva, forse andranno rivalutati questi parametri. Mi sembra che l’argomento sia all’ordine del giorno di una riunione a un tavolo tra Ministero, Iss e Regioni", ha detto il governatore.

La zona gialla

La classificazione in area gialla risponde ai seguenti fattori. Vanno in zona gialla le Regioni nei cui territori alternativamente:

1) L'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

2) L'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento».

Acquaroli e Marsilio

"No ad allarmismi. Nessun passaggio alla zona gialla. I dati raccontano una storia diversa e operatori del settore turistico mi hanno chiamato preoccupati perché hanno ricevuto richieste di disdette con tutto quello che ne consegue". Così all'Adnkronos il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli che spiega come i dati siano ben diversi da quelli apparsi sulla stampa. "Per andare in zona gialla, con le normative attuali, occorre registrare 50 nuovi positivi settimanali ogni 100mila abitanti. Mentre la media nazionale attualmente è di 11 nuovi positivi settimanali su 100mila abitanti, nella nostra regione il dato ad oggi è di 14,45, cioè di fatto nell’ultima settimana abbiamo avuto in assoluto 51 nuovi positivi 'in eccesso' rispetto alla media nazionale, circa 7 casi al giorno in più. Siamo quindi molto lontani dal raggiungere i numeri che ci potrebbero riportare in zona gialla e di fatto siamo in linea con la media nazionale"."Il numero dei tamponi che noi effettuiamo giornalmente, per individuare e tracciare i positivi, è anche di 3.000 giornalieri proprio per cercare di circoscrivere il virus ed evitare eventuali focolai. - aggiunge Acquaroli - E, ancora, il numero dei ricoverati in questo momento per Covid nelle strutture sanitarie regionali è di 10 persone in tutto".

"Nei nuovi parametri l'incidenza è combinata con l'occupazione dei posti letto, se superiori a una certa cifra. Per quanto ci riguarda, come regioni, siamo sempre disponibili a rivedere i criteri, visto che le condizioni e il quadro epidemiologico mutano, così come la vaccinazione è andata molto avanti. Tuttavia penso che si stia facendo un allarmismo eccessivo e prematuro, mi sembra si stia esagerando anche perché poi si crea incertezza, paura, e anche per l'economia non è un bene se chi deve produrre o investire poi sta col freno tirato". Marco Marsilio, governatore dell'Abruzzo, non crede a un passaggio in zona gialla. "Mi sembra molto prematuro - incalza il presidente - noi abbiamo il 2 o 3% di occupazione dei posti letto in ospedale, un dato assolutamente fisiologico, e una sola persona in terapia intensiva. E' un errore fasciarsi la testa come se domani tornassimo a chiudere bar e ristoranti quando la metà della popolazione è già vaccinata e il resto la stiamo vaccinando. Spererei in maggiore serenità e minore diffusione di allarmi".

Con il sistema attuale si rischierebbe di scivolare in zona gialla anche solo per un aumento dei contagi, non accompagnato dalla pressione sugli ospedali. E' un dato di fatto, e sarà presto un argomento di discussione a livello governativo. Il parametro che le Regioni vogliono venga preso eventualmente in considerazione è quello dei ricoveri e non quello dei positivi ogni 100mila abitanti – 50 ogni 100mila per la Zona Gialla. Il ministro della Salute Roberto Speranza nei giorni scorsi ha però smentito l’imminenza di una Cabina di Regia sull’emergenza per modificare alcunché. Altre modifiche dei parametri potrebbero riguardare il numero di tamponi da eseguire e processare e l’indice di contagio Rt. Siamo nel campo delle ipotesi.

Le Foche: "Si può evitare una nuova ondata"

"L'aumento dei contagi non è necessariamente il preludio a una nuova ondata, in quanto la quasi totalità dei nuovi positivi non richiedono il ricovero in ospedale". Lo ha sostenuto in un'intervista al Corriere della Sera, Francesco Le Foche, immunologo clinico dell'università Sapienza. "Le riaperture - ha spiegato - hanno portato ovunque ad una crescita dei casi tanto da indurre il presidente francese Macron a limitare l'accesso in ristoranti e teatri ai solo possessori del green pass, la carta che prova l'avvenuta vaccinazione. Dopo i tanti disastri causati dalla pandemia è giusto essere allertati e mettere in conto, purtroppo, altri morti. Però il Regno Unito è un modello che ispira ottimismo". Lì infatti, ha rilevato Le Foche, "i contagi aumentano, gli ospedali però non si riempiono. È la prova dell'effetto vaccinazione che fa la differenza. Sono riusciti a far giocare una finale a stadio pieno a Wembley in sicurezza e mi riferisco solo a quanto è successo all'interno dello stadio dove sono entrati solo gli immunizzati. L'esempio negativo è invece il Giappone. Lì appena il 15% della popolazione è vaccinata. Molto attenti a distanziamento e mascherina ma il rispetto delle regole individuali non basta. Senza i vaccini non si va da nessuna parte. L'uscita dalla pandemia è la combinazione di questi due fattori".

Oggi come oggi nessuna regione rischia la zona gialla. Solo in caso di un'impennata di contagi e di mancato adeguamento dei parametri il tema diverrà di stretta attualità. Non adesso.