Italia in giallo, oggi le riaperture: ecco cosa si può fare e fino a che ora

L'Italia quasi tutta in giallo sperimenta la nuova stagione di riaperture dopo il lungo periodo di restrizioni di inizio anno: per 50 milioni di italiani sarà infatti da oggi 26 aprile possibile tornare a cinema e a teatro, ma anche andare a pranzo o a cena fuori, letteralmente, perché almeno inizialmente i ristoranti riapriranno al servizio solo all'aperto. Inoltre si potrà ricominciare a viaggiare liberamente tra regioni gialle per qualsiasi motivo, turismo compreso, cosa che era vietata dal 18 dicembre scorso.

Per i territori del paese in cui vigono ancora le restrizioni previste dalle fasce arancioni e rosse si potrà viaggiare a patto di avere il cosiddetto 'pass verde', la certificazione che attesti la vaccinazione o la guarigione, o anche un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti.

Cosa riapre e cosa resta vietato

Si tornerà quindi a condurre una vita simile alla normalità: negozi aperti ma i centri commerciali resteranno chiusi nei weekend fino al 15 maggio. Ristoranti bar, pub, gelaterie e pasticcerie riaprono "con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto". Potranno sedersi allo stesso tavolo al massimo 4 persone salvo che siano tutte conviventi. Nei ristoranti potrà mangiare al chiuso dal 1 giugno e solo a pranzo.

Da oggi si può tornare a praticare tutte le discipline all'aperto, anche di squadra e di contatto, ma senza poter utilizzare gli spogliatoi. Per le piscine occorre aspettare il 15 maggio ma riapriranno solo quelle all'aperto mentre per le palestre il via sarà dal 1 giugno.

Riaprono anche i musei e da oggi sarà possibile assistere a spettacoli in sale teatrali, da concerto, cinema, live club e in altri locali o spazi anche all'aperto: obbligatoria la prenotazione dei posti a sedere e il rispetto di un metro di distanza tra gli spettatori (a eccezione dei conviventi). La capienza non può essere comunque superiore al 50% di quella massima autorizzata e non possono esserci più di mille spettatori all'aperto e 500 al chiuso.

Resta il coprifuoco fino alle 22, ma sul tema è in corso una feroce battaglia politica e potrebbero esserci novità nelle prossime settimane. Inoltre fino al 15 giugno è possibile un solo spostamento una volta al giorno verso un'abitazione privata, in un massimo di 4 persone oltre ai minorenni (fino a 18 anni) sui quali si esercita la responsabilità genitoriale.

Per le scuole in zona gialla e arancione tutti i ragazzi delle elementari e delle medie tornano in classe, mentre per le superiori la presenza è prevista almeno al 70%. In zona rossa, invece, tutti presenti fino alla terza media, mentre alle superiori l'attività in classe si svolge almeno al 50%.

Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta in zona arancione, l'unica regione rossa è la Sardegna

I controlli anti Covid e le multe

Una circolare del Ministero dell'Interno emanata sabato ribadisce che il rientro a casa deve avvenire entro le 22 e prevede maggiori controlli proprio nei locali, per il rispetto delle norme anti Covid, e nelle zone della movida per evitare assembramenti.

A guastare la "festa" delle riaperture in molte regioni sarà invece una perturbazione atlantica che in queste ore sta raggiungendo l'Italia. Il peggioramento inizierà dal Nord con cielo coperto e precipitazioni a carattere sparso, la perturbazione poi transiterà da domani sulle regioni del Centro con temporali che arriveranno a coinvolgere anche Toscana, Umbria e Marche. Più asciutto e spesso soleggiato al Sud.