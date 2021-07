Battaglie

Il ricorso al Tar di 300 sanitari contro l'obbligo vaccinale

L'udienza è prevista per metà luglio: "Non è una battaglia no vax, ma una battaglia democratica; l'Italia è l'unico Paese dell'Unione Europea a prevedere l'obbligatorietà per determinate categorie di soggetti". Burioni drastico: "Irrecuperabili"