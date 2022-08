La bolletta della luce accanto al menu: "La pizza a 10 euro? O passo per ladro o chiudo"

La pizza margherita costa 10 euro... anche per colpa della bolletta della luce. Da qualche giorno sulla vetrina della pizzeria Funky Gallo a Casalmaggiore, comune della provincia di Cremona in Lombardia, accanto al menu è allegata una bolletta: si tratta dei costi che Alberto Rovati, il titolare del locale, deve affrontare per la sua pizzeria. La cifra della bolletta esposta è di 4.058,09 euro per il mese di luglio. Una batosta. Ma questo è, ovviamente, solo il prezzo dell'energia elettrica.

"Quando le spese diventano insostenibili, mettere una pizza a 10 euro e passare da ladro o chiudere l'attività?", si legge nel cartello affiancato alla bacheca. "Non l'ho certo fatto per spaventare i clienti - racconta al Corriere della Sera il titolare della pizzeria - ma per essere molto trasparente. E per lanciare una forte protesta: così non si va avanti. E ho esposto la bolletta della luce perché è la più eclatante. Poi ci sono gas e tutte le forniture essenziali. E soprattutto ci sono le materie prime".

"Se io oggi mettessi una margherita a 8-9 euro, probabilmente pareggerei tutte le spese. Da lì la prospettiva di farla pagare 10 euro. Ma meglio mettere la pizza margherita a 10 euro e passare da ladro, oppure chiudere l'attività?", si domanda Rovati, che aggiunge: "Se non altro credo di essere stato onesto e trasparente coi miei clienti".