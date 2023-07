Mangiano e vanno via "senza pagare il conto", il ristorante pubblica le immagini (e i loro volti): finisce malissimo

Un botta e risposta social che rischia di finire in tribunale. Teatro della vicenda è un ristorante pizzeria di un grosso comune in provincia di Cagliari. Il locale, come racconta nel dettaglio il quotidiano L'Unione Sarda, ha pubblicato sui suoi canali social le immagini (tratte dalle telecamere di sorveglianza) di due clienti, accusandoli di aver mangiato e di essersene poi andati senza aver saldato il conto: "In 35 anni di attività, non ci era mai capitato. Vi aspettiamo". I titolari non hanno nemmeno "oscurato" i volti della coppia, rendendola di fatto riconoscibile. Non passa molto tempo e il cliente stesso prende la parola: "La persona in foto sono io con mia moglie", e allega l'immagine dello scontrino con i 77 euro, che risulterebbero quindi effettivamente e regolarmente saldati. "Per fortuna non l'ho buttato. Vi denuncio per violazione della privacy e diffamazione. È inutile ormai che coprite i volti, ci vediamo in tribunale".

I ristoratori però non ci stanno, e spiegano così dal loro punto di vista l'esistenza di quello scontrino fiscale: "Le è stato portato lo scontrino. Alla domanda su come volesse pagare, se in contanti o con il pos, la sua risposta (al cameriere, ndr) è stata 'Come devo pagare lo vedrò io, per il momento vai'. I fatti si sono svolti così. Certamente lei ha poi tenuto lo scontrino, ma dalla cassa lei non è passato". Siamo in Sardegna e in piena estate, i locali lavorano a pieno regime. Per queste sere "di grande confusione", aggiunge quindi il titolare, "abbiamo deciso di emettere direttamente lo scontrino fiscale e non il pro-forma, proprio per non dare adito a possibili fraintendimenti fiscali. Quindi ora l’errore sta nello scontrinare fiscalmente e fidarsi?". Chissà se la vicenda finirà davvero in tribunale o meno. Intanto, sui social, il caso tiene banco.

