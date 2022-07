Lo sciopero dei taxi il 5 e 6 luglio

Lo sciopero dei taxi è cosa (quasi) fatta. "Non ci ascoltate ma stavolta, statene certi, ci sentirete". E' questo uno degli slogan più gettonati in vista dei prossimi 5 e 6 luglio. Quarantotto ore che si annunciano di fuoco per la città di Roma dove si concentreranno i tassisti di tutta Italia in occasione dello sciopero nazionale. Il ritrovo è fissato a piazza della Repubblica per una manifestazione che si snoderà fino a piazza Madonna di Loreto. Previsto il transito lungo via Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, via dei Fori Imperiali. I tassisti sono compatti stavolta. Un fronte unitario di tutte le sigle, che hanno firmato una nota congiunta dura: "In quelle 48 ore dobbiamo dimostrare, come categoria che non siamo disponibili a nessun passo indietro, a nessun tipo d'accordo, a nessuna resa e che ci batteremo fino all'ultimo respiro, contro tutti quei parassiti che vorrebbero sottrarci il frutto della nostra fatica".

Ma perché protestano? Cosa vogliono i tassisti? La protesta è scattata a causa del decreto legge Concorrenza che all'articolo 10 contiene quella che i tassisti definiscono una "deregolamentazione del settore prevista che ricalca la storia delle liberalizzazioni che si sono tentate di fare nel tempo a danno della nostra categoria". Secondo i tassisti "il servizio pubblico taxi è fuori dalla Direttiva Bolkestein e dunque l'Europa non ne chiede nessuna liberalizzazione, nonché la contestuale conclusione della riforma del comparto varata da questo Parlamento nel 2019, con l'approvazione della regolamentazione dell'operato delle piattaforme di intermediazione digitale e degli strumenti di contrasto ai diffusi fenomeni di abusivismo".

"La realtà - proseguono le 14 sigle sindacali - è che la nostra battaglia è la lotta di 40.000 lavoratori contro la speculazione finanziaria, ma anche la difesa dell'utenza di un sevizio pubblico contro meccanismi come algoritmi e libero mercato che li andrebbero a strangolare nel momento del bisogno". E al premier Mario Draghi mandano a dire: "gli incontri fatti con le multinazionali, così come la negazione del confronto con i lavoratori, e la sua intenzione di devastare il nostro lavoro, non rimarranno senza risposta, e in quelle 48 ore saranno i tassisti di tutta Italia a consegnargliela". La viceministra Bellanova su mandato del governo incontrerà i sindacati per provare a convincere i sindacati a rinunciare in extremis allo sciopero. Nessun passo indietro da parte dei tassisti, nessuna resa: a loro modo di vedere, serve solo una cosa: lo stralcio dell'articolo 10 del ddl Concorrenza.

L’agitazione, oltre che molto lunga (48 ore di fila dalle 0:00 del 5 alle 23:59 del 6), promette di essere decisamente massiccia.