Lo scontrino shock al cinema: "2 euro una bottiglia d'acqua, 40 centesimi per due bicchieri"

Due euro per una bottiglia d'acqua da mezzo litro, 40 centesimi per due bicchieri (di quelli usa e getta) per berla. Venti centesimi l'uno. È il folle scontrino che una cliente di un cinema nel centro di Roma si è vista presentare al bar della struttura. A denunciare il caso sui social è Laura Rita Santoro, infermiera e sindacalista impegnata nel campo della sanità, che ha raccontato come il sovrapprezzo per due bicchieri usa e getta - che nella stragrande maggioranza degli esercizi commerciali vengono dati gratuitamente - sia stato applicato dal cinema Adriano di Roma, uno dei principali della Capitale, il giorno di Natale.

"Ho appena acquistato una bottiglietta di acqua, per la modica somma di due euro", scrive la donna sui social. "Solo dopo aver pagato, ho chiesto due bicchieri, normalmente compresi nel prezzo, invece mi hanno chiesto venti centesimi a bicchiere". Le sue parole hanno scatenato un nuovo dibattito sugli scontrini pazzi.