Silvio Berlusconi resta in ospedale, come sta l'ex premier

Si parla di "notte tranquilla", ma si sceglie ancora la via della riservatezza, senza nuovi bollettini medici ufficiali. Prosegue così la degenza di Silvio Berlusconi all'ospedale San Raffaele di Milano. L'ex premier è ricoverato da mercoledì mattina. Quella tra domenica e lunedì è stata la quinta notte in Terapia intensiva per il fondatore di Forza Italia, curato per un'infezione polmonare insorta nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica.

Domenica Berlusconi ha ricevuto le visite di familiari e amici: le figlie Marina ed Eleonora, il presidente Mediaset Fedele Confalonieri. Al suo fianco la compagna e deputata azzurra Marta Fascina, ma anche il padre di lei.

I medici, a iniziare dal primario di Terapia intensiva Alberto Zangrillo, parlano di situazione "veramente difficile", ma anche di un paziente che risponde alle terapie. Non sono previsti per la giornata di oggi lunedì 10 aprile comunicazioni ufficiali da parte dello staff medico.