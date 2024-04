Nuovo Stadio della Roma: 8 anni a Marcello De Vito, 2 a Luca Parnasi

Nove condanne e tredici assoluzioni. È quanto deciso - dopo otto ore di camera di consiglio - dai giudici dell'ottava sezione collegiale di Roma nella sentenza di primo grado processo per la costruzione del nuovo Stadio della Roma. Per Luca Lanzalone i magistrati hanno chiesto tre anni di reclusione, otto anni e 8 mesi, invece, per l'ex presidente dell'assemblea capitolina, Marcello De Vito. Condannato a un anno di reclusione anche il parlamentare della Lega, Giulio Centemero, la cui pena è però sospesa.

Due enni di carcere, con rito abbreviato, sono stati inflitti all’imprenditore Luca Parnasi: la procura aveva chiesto otto anni e sei mesi, mentre l’avvocato Camillo Mezzacapo è stato invece condannato alla pena di nove anni. L'imprenditore Giuseppe Statuto ha ricevuto una pena di un anno e sei mesi e Gianluca Bardelli di sei anni e otto mesi. Otto mesi, infine, per il commercialista Andrea Manzoni.

Assolti Michele Civita e Francesco Bonifazi

Assolti, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, l'ex assessore regionale Pier Michele Civita e l'ex tesoriere del Pd, Francesco Bonifazi. Assolti anche l'ex sovrintendente Francesco Prosperetti e l'ex consigliere comunale di Roma, Davide Bordoni. "Ci hanno assolti dall'associazione per delinquere che era il reato che faceva più pressione anche sulla persona di Parnasi, quindi non possiamo che essere contenti e soddisfatti. Leggeremo la sentenza e comunque la appelleremo". Così l'avvocato Emilio Ricci, difensore di Luca Parnasi. Secondo la procura della Repubblica che coordinò l'inchiesta, Parnasi aveva tentato di pilotare e velocizzare l'iter burocratico previsto per la costruzione del maxi impianto sportivo, durante la conferenza dei servizi. Nel processo confluì anche l'indagine sul finanziamento alla politica, dove veniva ipotizzato che Parnasi avrebbe distribuito alle fondazioni di partiti politici la somma di 400 mila euro.

Renzi: "Assurdo quello che ha subito Bonifazi"

"Un’altra indagine contro di noi che finisce nel nulla. E oggi dopo sei anni di indagini è stato assolto anche Francesco Bonifazi. Ma qualcuno prima o poi si renderà conto di quello che ci hanno fatto in questi anni? Qualcuno si renderà prima o poi conto di quanto ci hanno massacrato sui media e puntualmente assolto nei tribunali? E scommettiamo che la notizia sarà domani in un trafiletto?". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un post su X.