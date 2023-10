Hacker le svuotano il conto corrente: la banca deve risarcire la cliente

Sospiro di sollievo per una vittima di un cyberattacco, che ha visto sparire dal proprio conto in banca oltre 60mila euro. Una donna di Palermo si è vista svuotare il conto online da un gruppo di hacker che è riuscito a violare l'app dell'istituto bancario ed effettuare bonifici su conti spagnoli per oltre 60mila euro. Ora la banca, che si era rifiutata di rimborsare la cliente, dovrà risarcire la donna. Lo ha deciso il tribunale di Palermo a cui la signora si era rivolta dopo il rifiuto dell'istituto di credito che tra le altre cose non aveva bloccato il conto quando gli hacker avevano superato il tetto di operazioni per 60mila euro, senza neppure avvertire la vittima del cyberattacco.

Secondo la difesa della donna, la banca non ha garantito tutte le misure necessarie per tutelare la sua cliente. L'istituto di credito, inoltre, era tenuto ad assicurare che le credenziali di sicurezza non fossero accessibili a soggetti estranei e che, qualora il cliente neghi un'operazione monetaria, è obbligo della banca provare che l'operazione di pagamento sia stata autenticata correttamente.

D'altro canto, però, la banca sostiene che la responsabilità sia di una compagnia telefonica, della quale la vittima era cliente. Durante il processo, è emerso che la società di telecomunicazioni aveva rilasciato a un soggetto terzo, che si era "spacciato" per l'intestatario, una scheda Sim clone con il medesimo numero di telefono della vittima. Essendo entrati in possesso della scheda, era stato possibile scaricare l'app della banca e trovare una finestra aperta sui conti della vittima. Una tesi che però non ha convinto il tribunale di Palermo, che ha disposto a carico dell'istituto di credito il rimborso totale oltre al pagamento degli interessi e delle spese legali, per un totale di oltre 100mila euro.

