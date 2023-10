Si spaccia per Hugh Jackman e si fa inviare 900mila euro via chat: la truffa

Le truffe online continuano a fare vittime. Tra le vittime anche la signora Marcella, 60 anni, caduta nel tranello di un truffatore che le ha sottratto i risparmi di una vita spacciandosi per un attore di Hollywood. La sua storia è stata riportata dalla trasmissione Le Iene: la donna credeva di parlare con Hugh Jackman, il volto di Wolverine per intenderci, e ha finito per affidargli grandi somme di denaro.

Il lavoro facoltoso, il bell'aspetto: poi la truffa

Marcella ha conosciuto un uomo più giovane di lei, di bell'aspetto e con un lavoro facoltoso. Lui l'ha corteggiata fin quando ha iniziato a chiederle del denaro. La donna ha così raccontato la sua storia dall'inizio: "L'ho conosciuto su un sito di incontri nel 2009. Diceva di essere chirurgo e psicoterapeuta. Un uomo affascinante che mi riempiva di attenzioni, messaggi, chiamate, email. Dopo un anno e mezzo ho capito di essere innamorata di lui. Avremmo dovuto sposarci, prendere tre bambini in adozione e comprare una casa. Gli ho dato intorno a 900mila euro, i risparmi di una vita. Ora sul conto corrente avrò 14 euro e la casa pignorata".

La situazione della signora Marcella non è semplice: "Ora ho 60 anni e lavoro assemblando lampadine, faccio l'operaia - racconta a Le Iene -. Prima facevo una vita agiata e tranquilla. Ho due matrimoni alle spalle e vivevo serenamente con l'affitto di un grande ufficio a Milano che ho ereditato da mio padre". Vedendo le foto che il truffatore le inviava in chat, però, Marcella non si è accorta che si trattava dell'attore australiano Hugh Jackman.

La signora ha raccontato che il truffatore si faceva chiamare Simone e diceva di essere un medico: "Gli ricaricavo la carta tutti i giorni per aiutarlo con le visite, ho venduto pure l'ufficio a Milano. Gli ho inviato soldi dal 2010 al 2020. Non ci siamo mai visti, neanche in videochiamata. Lui abitava a Napoli, io a Milano. Mi diceva che si sarebbe organizzato per venire e, ovviamente, non l'ha mai fatto".

