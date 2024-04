L'università che deve restituire 39 milioni di euro agli studenti

È una sentenza storica. Il Consiglio di Stato ha condannato l'università di Torino a rimborsare agli studenti le tasse universitarie illegittimamente richieste nel 2018. La cifra è altissima: ammonta a 39 milioni di euro. Secondo palazzo Spada, UniTo ha chiesto più contributi e tasse agli studenti di quanto concesso dalla legge (nel dettaglio, il decreto del presidente della Repubblica numero 306 del 1997), che consente alle università di chiedere contributi agli iscritti nei limiti del 20% del fondo di finanziamento ordinario, alimentato dallo Stato. L'Udu (unione degli universitari) aveva contestato la richiesta di 94 milioni di euro da parte dell'università di Torino nel 2018, perché il limite massimo previsto dalla legge è del 20% del fondo di finanziamento ordinario. In quell'anno, il fondo ammontava a 277 milioni, quindi l'ateneo avrebbe potuto chiedere al massimo 55 milioni.

La sentenza è importante per la tutela del diritto allo studio e per il riequilibrio del sistema universitario. L'Udu l'ha definita una "vittoria importantissima" e ha chiesto all'università di Torino di abbassare le tasse e di rimborsare gli studenti non solo per il 2018. L'ateneo ha replicato che il peso della contribuzione studentesca è cresciuto negli ultimi anni a causa dell'aumento del numero di studenti e del finanziamento ministeriale non proporzionale. L'università ha comunque ribadito il suo impegno a favorire il diritto allo studio e ad ampliare la "no tax area", la soglia di reddito entro la quale non si è tenuti a pagare le tasse.

Fatto sta che gli studenti che hanno pagato le tasse universitarie all'università di Torino nel 2018 hanno diritto a un rimborso. L'ateneo dovrà ora calcolare l'importo da restituire a ciascuno studente e avviare le procedure per il rimborso. Il caso dell'università di Torino non è isolato. L'Udu ha stimato che 18 atenei italiani hanno una contribuzione studentesca fuorilegge. La sentenza del Consiglio di Stato rappresenta un precedente importante che potrebbe portare a rimborsi milionari in altri atenei.