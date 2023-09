La Madonna di Trevignano avvistata, vola in cielo (col drone): il video

La Madonna di Trevignano vola in cielo, col drone. L'avvistamento nel cielo di Trevignano romano, la cittadina sul lago di Bracciano a Nord della capitale, divenuta celebre per la "veggente" Gisella Cardia: un drone, infatti, ha trasportato nel cielo una statua mariana sopra il campo di via delle Rose, la collina dove ogni mese la veggente raduna i suoi fedeli per le "apparizioni".

Tuttavia, rispetto a questa apparizione il mistero è ancora più fitto: non è infatto chiaro chi fosse alla guida del drone. Gli ex fedeli accusano Cardia, mentre il gruppo di preghiera vicino alla veggente denuncia l'esibizione come l'ennesimo tentativo dei detrattori di rovinare la "funzione": "I soliti demoni incarnati hanno provato a disturbare durante l'apparizione ma non ci sono riusciti perché abbiamo pregato e lodato il Signore ugualmente", si legge su Facebook.