La Molisana, morto il capostipite Vincenzo Ferro

Il pastificio La Molisana pere un pezzo di storia: è morto oggi lunedì 13 novembre 2023 Vincenzo Ferro, capostipite della famiglia proprietaria del pastificio La Molisana, padre di Peppe e Rossella Ferro, attualmente ai vertici dell’azienda. Aveva 87 anni. Proprio il gruppo Ferro, attivo da decenni a Campobasso, è stato protagonista del salvataggio e del successivo rilancio della pasta La Molisana. All’inizio degli anni settanta Ferro è stato il fondatore della Fratelli Ferro Semolerie Molisane.

La Molisana ha avviato per il biennio 2022-24 nuovi investimenti per 30 milioni di euro con l’obiettivo di innescare una nuova fase di sviluppo dell’azienda. In particolare, si tratta di due nuove linee di produzione, la prima dedicata alla pasta lunga, e che è entrata in funzione a inizio dicembre, e una seconda invece per produrre pasta corta che sarà operativa entro febbraio. Altre novità di rilievo sono già state programmate e saranno introdotte anche nei settori nevralgici delle infrastrutture con riferimento ai magazzini e alle tecnologie.

