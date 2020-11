Campania, Liguria e le altre: cosa cambia con la zona arancione

Mentre il report 25 dell'Istituto Superiore di Sanità con i 21 indicatori che dovrebbero fotografare la situazione dell'epidemia di coronavirus nelle regioni italiane tarda ad arrivare, facendo slittare a oggi o domani le ordinanze del ministero della Salute e scatenando il totonomi sulle (fino a) sei regioni che potrebbero finire in zona arancione e attuare il lockdown "morbido" del Dpcm 3 novembre, vediamo cosa cambia nei divieti e nelle restrizioni in caso di passaggio.

Cosa cambia con il passaggio da zona gialla a zona arancione

La differenziazione di partenza è tra zona gialla (rischio moderato), zona arancione (rischio medio-alto) e zona rossa (rischio alto). In tutte le zone è valida la regola del coprifuoco dalle 22 alle 5 salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. La prima differenza riguarda gli spostamenti fuori Regione, che sono consentiti nella zona gialla (ma è raccomandato di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute o per situazioni di necessità) e vietati in entrata e in uscita dalla zona arancione, sempre salvo esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nella zona arancione bar, ristoranti, locali, pub, gelaterie e pasticcerie sono sempre chiusi ma potranno continuare a vendere cibo da asporto dalle 5 alle 22 o consegnarlo a domicilio.

Sia nella zona gialla che nella zona rossa i centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e pre-festivi, ma rimarranno aperti alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole collocati al loro interno. In più in entrambe le zone è in vigore la Didattica a distanza al 100% per tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e per la terza media. Nella sola zona arancione tutti i negozi sono chiusi fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità, così come i mercati (sempre salvo gli alimentari). Infine, le tre zone (gialla, arancione e rossa) condividono la capienza dei mezzi pubblici dimezzata al 50%, musei e mostre chiusi, corner per giochi e bingo in bar e tabaccherie chiusi. Quali regioni andranno in zona arancione? Per conoscere la risposta bisogna attendere l'ordinanza del ministero che arriverà dopo il Report 25 dell'Istituto Superiore di Sanità. L'agenzia di stampa Ansa scrive che secondo il trend dei dati emersi in questi giorni, Campania, Toscana e Veneto - finora zone gialle - potrebbero retrocedere verso la valutazione di rischio arancione o persino rossa nel prossimo report. I quotidiani invece indicano tra le candidate la Liguria e non la Toscana ma l'elenco completo arriva fino a sei. Nell'articolo qui sotto si elencano le sei regioni verso il lockdown "morbido".