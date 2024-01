Grassi trans: in quali alimenti si trovano (e perché aumentano il colesterolo)

Gli acidi grassi trans (TFA) sono lipidi presenti naturalmente in alcuni cibi (soprattutto latte e derivati, ed alcune carni) ed artificialmente in molti prodotti industriali come la margarina, i prodotti da forno e i gelati confezionati. L’industria li usa da decenni per prolungare la scadenza dei prodotti e perché costano meno di altri grassi. Tuttavia, studi hanno orami dimostrato da tempo che questi grassi aumentano i livelli di colesterolo cattivo, e riducono quelli del colesterolo buono, aumentando il rischio di infarto e ictus. Per questo motivo gli esperti raccomandano di "non superare un consumo giornaliero di 2-2,5 gr di acidi grassi trans al giorno (ovvero non più dell’1% dell'apporto energetico giornaliero di una persona che segue una dieta da 2000 kcl al giorno), oltre il quale aumenta significativamente il rischio cardiovascolare". Insieme al nutrizionista Fabio Mariniello vediamo in quali alimenti si trovano e come poterli evitare.

Dott. Mariniello, cosa sono i grassi trans?

"I grassi trans (o grassi idrogenati) sono lipidi che subiscono un processo noto come "idrogenazione". In parole semplici, si aggiunge ad un olio vegetale l’idrogeno (idrogenazione) per rendere questo più solido o spalmabile. Il prodotto finale può essere venduto a parte, tipo la margarina, oppure (nella gran parte dei casi) utilizzato nella produzione di altri prodotti alimentari. I grassi idrogenati vengono utilizzati perché aiutano a prolungare la durata di conservazione del cibo e a mantenere la stabilità del sapore".

In quali alimenti si trovano?

"Sono presenti naturalmente in alcuni alimenti di origine animale, quali latte e derivati (come burro e formaggio, soprattutto stagionati), e carne derivata dai ruminanti (come hamburger e salsicce). Ma vengono anche aggiunti, sebbene molto meno rispetto ai decenni passati, in prodotti industriali, per prolungarne la scadenza. Alcuni tipi di gelati, ad esempio li impiegano ancora, così come pasta sfoglia, la pasta frolla, le margarine ed alcuni prodotti da forno, tra cui i biscotti. La margarina classica è un prodotto non ottimale da questo punto di vista, sebbene oggi molti produttori utilizzino margarine non idrogenate".

Perchè sono pericolosi per la salute?

"Moltissimi studi correlano il consumo di acidi grassi trans all’incremento di aterosclerosi e conseguenti degenerazioni del vasi sanguigni. Questo perchè influenzano direttamente il rapporto tra colesterolo LDL, aumentandolo, e HDL, diminuendolo. Questo scompenso aumenta notevolmente il rischio cardiologico e vascolare. Ma non impattano solo sull’apparato cardiovascolare. Gli acidi grassi trans sono associati da numerosi studi scientifici anche ad alterazioni del metabolismo dei lipidi e del glucosio, modificazioni della funzionalità delle cellule del sistema nervoso, obesità, cancerogenesi, problemi ormonali e della fertilità. Pertanto, molti Paesi hanno avviato campagne di informazione al fine di limitare o eliminare dalla dieta della popolazione questo tipo di grassi. Finanche gli USA, che tendenzialmente sono più lassi in termini di sicurezza alimentare rispetto all’Europa, hanno implementato delle misure di sicurezza a riguardo. Altri Paesi hanno inserito etichettature chiare, con moniti e banner per attirare l’attenzione dei consumatori".

Come ridurne l’assunzione?

"Basta leggere le etichette e scegliere prodotti che non li contengano. Se cuciniamo prodotti da forno in prima persona, scegliamo grassi animali come il burro (che ha comunque un minor impatto sulla salute) rispetto a delle margarine idrogenate. Laddove possibile, nei processi di cottura/impasto/preparazione e se non ne altera troppo il gusto, preferiamo l'olio di oliva extravergine".