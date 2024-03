Dolce come il miele: 10 ricette creative per esaltare gusto e salute

Il miele, sin dai tempi antichi, è conosciuto come un alimento prezioso non solo per il suo sapore dolce e versatile, ma anche per le sue proprietà benefiche.

In questo articolo, viaggeremo alla scoperta del "nettare degli dei" in cucina, esplorando le sue mille sfumature e i suoi molteplici impieghi. Dalle ricette dolci classiche a quelle più innovative, fino a sorprendenti piatti salati, il miele si rivela un ingrediente capace di esaltare i sapori e di donare un tocco di originalità ad ogni creazione.

Lasciati conquistare dalla dolcezza e dai benefici del miele: scopri con noi 10 ricette originali e deliziose, dove il miele è il protagonista indiscusso di un viaggio gastronomico indimenticabile. Buon appetito e dolcezza garantita!

Pasta con salsa al miele e zafferano

Ingredienti (per 4 persone)

360 g di tortiglioni

100 g di miele

1 bustina di zafferano

3 litri di brodo di pollo

1 bicchiere di vino bianco secco

1 pizzico di cannella

1 cucchiaio di aceto di miele

2 cucchiai di burro e formaggio grattugiato secondo i gusti

Preparazione

Sciogliere in un tegame due cucchiai di burro su fiamma moderata, poi unire il miele che avrete prima scaldato a bagnomaria per tenerlo più fluido e il vino bianco. Lasciare evaporare il vino e completare la salsa con l’aceto di miele, un pizzico di cannella macinata e lo zafferano sciolto in un po’ di acqua calda. Abbassare la fiamma e lasciare sul fuoco ancora qualche minuto. Nel frattempo, cuocere la pasta in una pentola in cui avrete portato a bollore il brodo salato, scolarla al dente e versarla in una zuppiera, condendola con burro e con la salsa al miele e zafferano. Mescolare con cura e portare in tavola, completando con una spolverata di formaggio.

Ravioli radicchio e scamorza al miele e pinoli

Ingredienti (per 2 persone)

Pepe rosa q.b.

20 gr di Miele millefiori

20 g di pinoli

2 cucchiai di Parmigiano in scaglie

2 pomodori secchi

1 noce di burro

1 confezione di ravioli radicchio e scamorza

Preparazione

Cuocere la pasta in abbondante acqua bollente e salata per il tempo indicato sulla confezione. Nel frattempo, in una padella fare sciogliere il burro con il miele e insaporire con il pepe rosa. A parte tostare i pinoli. Versare la pasta nella padella, aggiungere qualche cucchiaio di acqua di cottura, cuocere per 2 minuti, condire con il parmigiano e i pomodori secchi.

Gnocchi di zucca al miele e crumble di amaretto

Ingredienti (per 4 persone)

1 kg di zucca

50 g di miele

150 g farina 00

1 uovo

150 g burro circa

350/400 g patate

Pecorino a scaglie

4/5 amaretti sbriciolati per impiattare

Sale e pepe q.b.

Preparazione

Partire con la preparazione degli gnocchi, per farlo prima di tutto tagliare la zucca a metà ed eliminare semi e i filamenti. Tagliarla a fette e disporle in una teglia con carta forno da infornare a 180 gradi per 50 minuti. Lessare le patate, sbucciarle e passarle al setaccio. Ottenere una purea di patate e unire il composto con la polpa di zucca da passare anch’esso al setaccio. Unire l’uovo, il sale e iniziare a impastare con la forchetta. Aggiungere poi la farina al fine di ottenere un impasto sodo. Prelevare un po' di impasto e dare la forma di filoncini da cui poi ricavare gli gnocchi. Disporli in un piatto infarinato e cuocerli in abbondante acqua bollente salata, per 1/2 minuti. In una padella sciogliere il burro, ripassare gli gnocchi, mantecare con il pecorino. Impiattare unendo il miele e il crumble di amaretti per esaltare la dolcezza della zucca e dare un insolito tocco croccante al piatto.

Pollo all’anice stellato e miele

Ingredienti (per 2 persone)

4 fusi di pollo

3 rametti di rosmarino

1 limone

3 stelle di anice stellato

2 spicchi d’aglio

150 ml di brodo

150 ml di vino bianco

2 cipolle rosse

20 gr di miele

Olio, pepe e sale

Preparazione

In una terrina mettere il pollo, il rosmarino, la scorza grattugiata del limone, l’anice stellato, l’aglio e l’olio. Coprire la terrina con la pellicola e porre in frigo, per una notte. Scaldare l’olio in una padella e unire le cipolle tagliate finemente. Unire nella padella anche il pollo con la sua marinata. Far rosolare il pollo. Bagnare con il brodo, il vino e il succo di limone. Aggiungere il miele. Lasciar cuocere coperto per 50 minuti.

Petto d’anatra al miele

Ingredienti (per 4 persone)

2 petti d’anatra

1 cucchiaio di aceto di lamponi

4 scalogni spellati e tritati

80 g di miele

4 mele

Preparazione

Porre a cuocere i petti d’anatra con il lato della pelle verso il fondo della padella, senza grassi. Dopo 10 minuti, togliere un po’ del grasso e girare i petti dall’altro lato. Togliere l’anatra e far rosolare nel grasso uscito dalla carne gli scalogni tritati, poi unire l’aceto e il miele. Dopo aver fatto caramellare gli scalogni, unire i petti d’anatra e scaldare di nuovo. Tagliare a fette, mettere nel piatto da portata e versare la salsa di cottura. Accompagnare i petti con le mele cotte al forno.

Hummus speziato al miele

Ingredienti (per 2 persone)

250 g carote

150 g ceci cotti

3 cm zenzero fresco

1 spicchio aglio

50 g miele

Olio qb

Sale qb

1 cucchiaino di Semi di sesamo neri

Paprika qb

Curcuma qb

Pepe nero (se gradito)

4 fette di pane

Preparazione

Mondare le carote, lavarle e tagliarle a rondelle; raccoglierle in una pentola, coprirle a filo con l'acqua e cuocerle per 6-8 minuti finché saranno morbide ma non sfatte; Scolare le carote e conservare l'acqua di cottura che potrà servire per regolare la densità dell'hummus. Utilizzare un frullatore a immersione per ottenere una purea liscia e omogenea. Regolare di sale e aggiungere lo zenzero pelato. Unire i ceci ben scolati e poi l'aglio. Frullare nuovamente fino a ottenere una crema vellutata; se necessario, aggiungere un po' di acqua di cottura delle carote. Trasferire l'hummus in una ciotola e incorporare il miele. Per finire spolverare sopra un po' di paprika e altre spezie orientali a piacimento. Condire con un filo d’olio e poi mescolare con cura. Servire l’hummus con dei crostini di pane precedentemente infornati per qualche minuto a 180°

Salsa teriyaki al miele

Ingredienti

¼ tazza di salsa di soia

¼ tazza di miele

2 cucchiai di aceto di riso oppure di vino

1 cucchiaino e mezzo di amido di mais

½ tazza d’acqua

Preparazione

Versare in un pentolino la salsa di soia, l’aceto e il miele e cuocere a fiamma media mescolando il tutto.

Mescolare in una ciotola l’amido e l’acqua fino a quando l’amido non si sarà sciolto del tutto, poi unire al composto e lasciare sul fuoco fino a quando la salsa diventerà densa e lucida. Dopo circa 5 minuti di cottura la salsa teriyaki sarà pronta per essere servita.

Fragole al miele

Ingredienti (per 4 persone)

500 gr di fragole fresche

50 gr di miele

1 tazza di panna montata

2 cucchiai di succo di limone

Preparazione

Unire il miele, il succo di limone e la panna; sbattere in modo che il preparato diventi una miscela leggerissima.

Mettere le fragole pulite in precedenza in coppe e, prima di servire, versarvi sopra la miscela di panna, miele e succo di limone. Il tutto va servito molto fresco.

Croccante

Ingredienti

300 gr di mandorle

300 gr di miele

Limone e olio

Preparazione

Spellare le mandorle e tagliarle grossolanamente con un coltello. Passare al forno le mandorle per asciugarle senza farle cuocere. Versare in una casseruola il miele, spremere il succo di un limone, poi mettere a calore moderato e fare fondere adagio, mescolando piano con un cucchiaio di legno. Quando il miele sarà sciolto, porre in una casseruola le mandorle a pezzetti e continuare a mescolare in modo che siano amalgamate al miele. Quando le mandorle e il miele avranno preso colore biondo scuro, togliere il recipiente dal fuoco e versare il composto sul marmo di cucina ben oleato. Con una patata cruda sbucciata infilzata in una forchetta, spianare il preparato all’altezza di 1/2 cm poi, con la lama di un coltello, tracciare delle righe profonde, in modo da dividerlo in rettangoli che verranno staccati quando il croccante sarà freddo.

Cheesecake miele e scorze d’arancia

Ingredienti (per 8 persone)

250 g ricotta

250 robiola

250 g yogurt greco

120 g miele

3 uova

40 g amido di mais

80 g burro

1 limone non trattato

1 cucchiaino di cannella

1 cucchiaino di zenzero secco

Scorzette di arancia candite per condire

Preparazione

Come primo passaggio tritare i biscotti e mescolarli al burro fuso, aggiungere cannella e zenzero. Versare il composto in una tortiera da 20 cm con fondo rimovibile rivestita di carta da forno. Rendere lo strato di biscotti uniforme aiutandosi con il fondo di un bicchiere. Lasciare riposare in frigo per 15 minuti. In una ciotola capiente mescolare la ricotta, la robiola, 125 g di yogurt e 80 g di miele. Una volta ottenuto un composto omogeneo, aggiungere anche le uova una alla volta. Amalgamare infine l’amido di mais setacciato, il succo e la scorza del limone. Versare la crema ottenuta sul fondo di biscotti nella tortiera. Infornare a 160 gradi per circa 1 ora, poi estrarre la cheesecake quando il suo centro è ancora leggermente fluido e non del tutto compatto. Fare raffreddare la torta a temperatura ambiente, quindi sformarla e conservarla in frigorifero. Prima di servirla, ricoprire la superficie della cheesecake con 125 g di yogurt mescolato con il miele rimanente e decorare a piacere con le scorzette di arancia candita.