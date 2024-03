Cerimonie 2024: come vestirsi a un matrimonio secondo i nuovi trend

Con la stagione dei matrimoni 2024 alle porte, le persone iniziano a usare Pinterest per trovare ispirazione e fare acquisti per il grande giorno. Con oltre 3 miliardi di ricerche legate al matrimonio e oltre 10 miliardi di idee sul tema salvate ogni anno a livello internazionale su Pinterest, il report 2024 sui matrimoni della piattaforma è ricco di idee innovative per le coppie e gli ospiti di tutto il mondo.

Solo negli Stati Uniti, 9 wedding planner su 10 iscritti a Pinterest hanno dichiarato che la piattaforma è la prima risorsa che consultano per il proprio lavoro . Ma quali sono le tendenze più amate e cercate riguardo ai matrimoni? Scopriamolo insieme.

Cerimonia 2024: il matrimonio intimo

I Pinner sembrano meno interessati ai matrimoni in grande e stanno riscoprendo l’importanza di festeggiare con le persone più importanti. Le location più desiderate sono infatti accoglienti e immerse nella natura, perfette per cerimonie con pochi intimi. Vi è la ricerca di una maggiore semplicità anche per quanto riguarda abiti, make-up e acconciature. Tutti questi elementi indicano una preferenza spiccata per uno stile di vita tranquillo, senza stress e all'insegna della mindfulness; non a caso, rispetto all'anno scorso le ricerche relative a questi argomenti sono aumentate del 530% in tutto il mondo.

Tra i trend matrimonio del 2024 primeggia quindi il look semplice e ispirato alla natura, come:

Tute matrimonio

Abito da sposa corto

Abiti da sposa semplici

Abito da sposa babydoll

Scarpe da sposa con tacco comodo

Abito da sposa fata dei boschi

Per quanto riguarda la cerimonia, invece, vince il matrimonio intimo, con un aumento vertiginoso delle ricerche sulla cena di nozze e sul ricevimento di nozze in un giardino piccolo o particolare. Ma non solo. Sono sempre di più gli sposi che vorrebbero celebrare il ricevimento nuziale all’aperto in giardino, oppure un matrimonio intimo nel bosco e in campagna.

E per quanto riguarda trucco e parrucco? Anche qui primeggia il look naturale:

Acconciature naturali

Acconciature naturali ricce matrimonio

Acconciature corte per matrimonio

Acconciature chignon morbido per matrimonio

Make-up naturale

Trucco naturale glam matrimonio

Trucco delicato per matrimonio

Trucco semplice per spose

Trucco naturale per matrimonio

Matrimonio vintage senza tempo

Le mode degli scorsi decenni hanno un fascino tutto particolare: secondo Pinterest Predicts, c’è stato un aumento delle ricerche per matrimoni ispirati allo stile Y2K, agli anni ‘90 o a tema hippy (anni ‘60-’70). Ora le persone, in particolar modo la Gen Z, vanno ancora più indietro nel tempo, cercando sempre più spesso contenuti sui matrimoni di altri tempi.

I gioielli più cercati sono:

Fedi vintage antiche

Fedi d’oro vintage

Orecchini d’oro sposa

Coppia fedi d’oro

Choker sposa

Gioielli perle matrimonio

Per i vestiti invece;

Abito da sposa vintage anni ‘70

Abiti da sposa stile vintage

Abito da sposa vintage epoca vittoriana

Abito da sposa pizzo vintage

Infine, per le decorazioni e gli ornamenti:

Matrimonio stile anni ‘70

Matrimonio a tema anni ‘60

Torta nuziale vintage

Matrimonio messicano vintage

Matrimonio italiano vintage

Trend 2024: i matrimoni colorati

La preferenza per gli arredi colorati rispetto a uno stile neutro è in netta crescita, come testimonia l’aumento del 325% per ricerche come “arredamento eclettico colorato” rispetto allo scorso anno. Ora anche nelle ricerche sui matrimoni i Pinner prediligono i colori vivaci rispetto alle classiche sfumature del bianco e del beige. Questo trend è particolarmente forte tra la Gen Z con una spiccata predilezione per il colore rosso, sia per gli abiti da sposa sia per le decorazioni floreali.

Tra le decorazioni nuziali colorate e i vestiti da sposa più cercati per i matrimoni 2024 troviamo:

Matrimonio in giardino colorato

Matrimonio kitsch

Fiori colorati matrimonio

Matrimonio color terra di Siena e verde salvia

Fiori rosa e arancioni matrimonio

Matrimonio viola pastello

Fedi blu

Bouquet nuziale colorato

Colori vivaci matrimonio

Abito da sposa verde

Abito da sposa viola

Sposa in rosso

Completo rosso scuro

Torta cuore rosso

Fascino gotico: matrimoni misteriosi e teatrali

Le persone che cercano un’alternativa al matrimonio in bianco non optano solo per i colori vivaci, ma anche per atmosfere cupe e tenebrose.

Rispetto all’anno scorso sono aumentate le ricerche come “estetica dark romance” (+270%) e “trucco dark” (+100%), e pertanto non sorprende che alcune coppie vogliano organizzare un ricevimento in linea con questi trend: