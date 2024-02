Moda primavera 2024: i trend virali da TikTok e i colori must have

La primavera 2024 è un caleidoscopio di tendenze, dove i grandi classici si fondono con i nuovi trend lanciati dalla Generazione Z su TikTok, in grado di influenzare l’industria della moda. Ma come si traducono queste tendenze virali nella vita di tutti giorni? STILEO, motore di ricerca di moda leader in Italia con oltre 7 milioni di visite al mese, presenta i dati raccolti nell’ultima edizione report “Year in Review” dove illustra trend, colori e capi per la primavera 2024.

Scopriamo quindi insieme quali saranno le tendenze moda della primavera 2024, per un'anteprima dei capi, colori e stili che domineranno la stagione!

Balletcore: la danza classica scende in passerella

Già incontrata nel 2023 e sdoganata da diverse celebrities, tra cui Hailey Bieber, la Balletcore, ovvero la moda ispirata al mondo della danza classica, è stata a lungo al centro della scena, grazie al richiamo a gonne di tulle, nastri per capelli, top a fascia e, naturalmente, alle ballerine.

Il ritorno delle ballerine, che per anni sono state considerate la calzatura out per eccellenza, sta riscontrando un enorme successo: STILEO ha registrato una crescita del 21% delle ballerine, in particolare si sta riscoprendo il fascino del modello Mary Jane, in grado di coniugare perfettamente estetica e raffinatezza. Anche i cardigan hanno ricevuto particolare apprezzamento, registrando un aumento degli acquisti del 25%.

Corpcore: l'eleganza comoda della working girl su TikTok

Evoluzione del trend Quiet Luxury, il concetto che si basa su capi di alta qualità e minimalisti, promuovendo una moda priva di logo e privilegiando i toni neutri, nel 2024 lo ritroviamo in una nuova veste: il Corpcore, il nome ufficiale per l'estetica della working girl su TikTok. Oggi, il classico abbigliamento da ufficio assume linee più morbide e comode. I must-have per questo stile? I mocassini, che su STILEO hanno ricevuto un aumento di vendite del 105%, e i blazer, con un incremento del 125%.

Anche chi non lavora in ufficio, può comunque decidere di vestirsi come se lo facesse, con eleganti pantaloni a palazzo, blazer oversize e scarpe basse, che siano sneakers o mocassini. In questo caso, si tratta di un mix perfetto tra "glamour" e "cozy": la business woman del 2024 sceglie la comodità.

Moda primavera 2024: i capi must have

Stare al passo con i tempi, ma senza rivoluzionare l’armadio? Ecco i singoli capi che secondo STILEO stanno riscuotendo più successo e sono perfetti per i primi giorni primaverili:

Ugg Ultra Mini

Qualcuno ha detto 2014? Ecco uno degli item che è ritornato in grande stile nei nostri armadi: gli Ugg, i compagni perfetti per i mesi freddi forse non sono mai passati di moda, si sono semplicemente rimpiccioliti.

Gonne Midi

Se in estate i must have erano le gonne midi in denim e raso, per affrontare al meglio gli ultimi freddi le opzioni più scelte sono quelle in maglia e in lana.

Vintage Adidas Sneakers

Adidas Samba e Gazelle sono state senza dubbio le sneakers che hanno dominato nel 2023, riscontrando un enorme aumento nelle ricerche. Un altro modello di sneakers di tendenza in Italia è stato Adidas Campus.

Wide Jeans

Una volta tramontato il trend dei mom jeans, ora il modello wide è diventato quello più cercato e indossato già nel 2023, e ha intenzione di conquistare anche il 2024.

Moda 2024: i colori da scegliere

E per un tocco di colore? Ecco qui le sfumature su cui puntare nella primavera 2024:

Rosso

Elegante, energico e seducente, questo è il colore che ha conquistato le passerelle dell'autunno 2023. Sebbene McQueen, Bottega Veneta e Valentino abbiano dimostrato con le loro collezioni che li rosso può essere indossato dalla testa ai piedi, questo colore si presta bene anche come elemento di contrasto attraverso accessori come borse, sciarpe, scarpe e calze. In particolar modo, quando le temperature sono ancora basse si possono puntare alle tonalità più intense e sensuali da vera cherry girl come il rosso vino e il bordeaux, per poi prediligere sfumature più accese con l’arrivo della bella stagione.

Grigio

Esiste una buona ragione per cui il grigio è diventato il colore neutro più popolare degli ultimi mesi: non a caso, gli ultimi trend dell’officewear come la working girl e l’office siren, sono caratterizzati in capi classici da ufficio come blazer, maglioni, gonne e pantaloni ampi dall’estetica un po’ anni Novanta, e quale colore scegliere se non il neutro-freddo per eccellenza?

Inoltre, tra i suoi pregi c’è la versatilità e la capacità di abbinarsi perfettamente ad altri colori: ad esempio, funziona benissimo con il sopracitato rosso.

Argento

Lo scenario offerto dalle passerelle è attualmente brillante come nei Ruggenti anni Venti, e l'argento risulta la tonalità metallizzata in assoluto più scelta, venendo persino considerato un colore neutro, soprattutto se abbinato a colori freddi come le sfumature del grigio. Questa tendenza è presente in maniera evidente nelle calzature e negli accessori, ma c’è anche un capo che sta riscuotendo particolare successo: i jeans argentati!