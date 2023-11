Trucco camouflage: come nascondere le imperfezioni con un effetto naturale

Le imperfezioni cutanee, soprattutto quelle più visibili e pronunciate, possono essere fonte di forte disagio psicologico e generare insicurezze, malesseri e condizionare negativamente la nostra vita quotidiana.

Per venire incontro a chi soffre di questi problemi, la moderna cosmetologia ha studiato speciali cosmetici da make-up dalle proprietà particolarmente coprenti. Questi prodotti sono ideali per mascherare le imperfezioni cutanee, permanenti o transitorie, tramite tecniche di trucco correttivo dette “camouflage”.

Che cos'è il trucco camouflage?

Il termine “camouflage” deriva dall'unione delle due parole francesi “camoufler” (camuffare) e “maquillage” (trucco).

Il trucco camouflage è quindi una tecnica di make-up che permette di nascondere le imperfezioni della pelle, come macchie, cicatrici, tatuaggi e rossori. Grazie a una combinazione di colori correttivi, è possibile ottenere un risultato naturale e uniforme, che valorizzi la bellezza di ogni viso.

Come funziona il trucco camouflage?

Il camouflage si basa sull'utilizzo di correttori colorati, in grado di neutralizzare i colori delle imperfezioni cutanee. Ad esempio, le macchie scure vengono coperte con correttori dai toni gialli o aranciati, mentre le macchie rossastre vengono coperte con correttori dai toni verdi o gialli.

Vantaggi del camouflage

Il camouflage offre numerosi vantaggi, tra cui:

Efficacia nel nascondere le imperfezioni cutanee

Risultato naturale e uniforme

Adatto a tutti i tipi di pelle

Facile da applicare

Inoltre, il camouflage non presenta controindicazioni, ma è importante utilizzare prodotti di qualità e applicarli correttamente.

Come scegliere i prodotti giusti

Per un trucco camouflage efficace, è importante scegliere i prodotti giusti. In commercio esistono diverse tipologie di correttori, ciascuno con un colore specifico che corrisponde a un'imperfezione particolare.

Le macchie scure possono essere coperte con un correttore dai toni giallastri o aranciati.

Le macchie rossastre possono essere coperte con un correttore dai toni verdi o gialli.

Le cicatrici possono essere coperte con un correttore dai toni del marrone o del beige.

I tatuaggi possono essere coperti con un correttore dal colore simile al tatuaggio, oppure con un correttore apposito per tatuaggi.

Inoltre, è importante scegliere un correttore dalla texture adatta al tipo di imperfezione da nascondere. Per le macchie piccole e circoscritte, è preferibile utilizzare un correttore in stick o in crema. Per le macchie più estese, è invece preferibile utilizzare un correttore dall'alto potere coprente.

Come applicare il trucco camouflage

Per applicare il trucco camouflage, è necessario seguire questi passaggi:

Pulire e idratare la pelle.

Applicare il fondotinta.

Applicare il correttore sulle imperfezioni.

Sfumare il correttore.

Applicare la cipria.

Per applicare il correttore, è possibile utilizzare un pennello da correttore, una spugnetta o le dita. Se si utilizza un pennello, è importante stendere il correttore picchiettando delicatamente, per evitare di creare antiestetici accumuli. Invece, se si utilizza una spugnetta, è importante tamponare il correttore in modo uniforme. Se si utilizzano le dita, infine ricorda di stendere il correttore con movimenti circolari.

Per sfumare il correttore, è possibile utilizzare un pennello da sfumatura. È importante sfumare il correttore verso l'esterno, in modo da creare un'unione graduale con la pelle circostante.

Infine, è necessario applicare la cipria per fissare il trucco. La cipria può essere applicata con un pennello da cipria o con una spugnetta.

Come abbiamo visto, quindi, il trucco camouflage è un'ottima soluzione per nascondere le imperfezioni della pelle e valorizzare la propria bellezza, e con un po' di pratica, è possibile ottenere un risultato naturale e impeccabile!