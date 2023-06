I bambini allattati al seno per almeno 12 mesi hanno voti più alti a scuola

L’allattamento al seno dovrebbe inizia nella prima ora dopo la nascita e per almeno sei mesi. E se si può sarebbe meglio andare avanti fino ai due del bambino. Queste le raccomandazioni degli esperti dell'OMS alle neomamme. Sì perché allattare il neonato al seno è un gesto che, oltre a creare le basi del suo rapporto con la mamma, rappresenta un'opportunità per difendere la sua salute e una crescita sana. "Il latte materno - spiega Vito Miniello, pediatra all'ospedale Giovanni XXIII - produce molti benefici per il bambino: dalla corretta formazione del microbiota a un adeguato sviluppo cerebrale. Altrettanto rilevante è la funzione preventiva, dal momento che, nei bambini non allattati al seno, aumentano i casi di sovrappeso, obesità, diabete e aterosclerosi in età adulta".

Ma non solo. A quanto pare l’allattamento al seno per almeno 12 mesi può contribuire anche al miglioramento delle prestazioni scolastiche dei bambini fino all'adolescenza. A dimostrarlo uno studio, condotto dai ricercatori dell'Università di Oxford, secondo cui gli alunni che da piccoli sono stati allattati al seno per un tempo prolungato sembrano avere il 39% in più di probabilità di ottenere voti alti agli esami (che in Inghilterra si sostengono a 16 anni) rispetto ai coetanei non allattati al seno, indipendentemente da altri fattori che possono influire come intelligenza e stato socioeconomico dei genitori. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Archives of Disease in Childhood.

Lo studio

I ricercatori hanno analizzato i dati di circa 5.000 bambini britannici dalla loro infanzia (nei primi anni 2000) fino all'ultimo anno di scuola superiore, provenienti dal Millennium Cohort Study (un progetto di ricerca che segue le vite di circa 19mila bambini giovani nati in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord nati nel 2000-2002), e divisi in gruppi in base a quanto tempo sono stati allattati al seno: per niente, pochi mesi o per un anno o più. Circa un terzo (32,8%) non è mai stato allattato al seno, mentre gli altri sono stati allattati per periodi più o meno lunghi. Solo il 9,5% è stato allattato al seno per almeno 12 mesi.

I ricercatori hanno poi esaminato i risultati degli esami sostenuti dagli alunni, in particolare il Certificato generale di istruzione secondaria (GCSE) in inglese e in matematica ,e il voto "Attainment 8", che è la somma dei voti ottenuti nelle diverse materie.

I bambini allattati al seno per almeno 12 mesi sono più bravi a scuola

Lo studio ha rilevato che la durata dell'allattamento al seno era direttamente correlata con il rendimento degli esami dei bambini. "Dai risultati - ha spiegato l'autore principale dello studio, la dott.ssa Reneé Pereyra-Elías - è emerso che, rispetto a coloro che non hanno mai avuto latte materno, i bambini che sono stati allattati al seno per almeno 12 mesi avevano il 39% in più di probabilità di ottenere voti alti sia agli esami GCSE di matematica che a quelli di inglese e il 25% in meno di probabilità di essere bocciati all'esame di inglese, oltre che un rendimento complessivo migliore".

Nello specifico, solo il 19,2% dei bambini allattati al seno per almeno 12 mesi non ha superato l'esame GCSE di inglese, rispetto al 41,7% di quelli che non sono mai stati allattati al seno. Inoltre, il 28,5% dei bimbi allattati al seno per almeno 12 mesi ha ottenuto un buon voto (A o A*) in inglese rispetto al 9,6% dei bambini mai allattati al seno. Per quanto riguarda la matematica, il 23,7% dei bambini allattati al seno per almeno 12 mesi non ha superato gli esami GCSE, rispetto al 41,9% di quelli mai allattati al seno. Infine, il 31,4% dei bimbi allattati per almeno 12 mesi ha avuto un buon voto (A o A*), rispetto all'11% dei bambini non allattati al seno.