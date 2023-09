Fibromialgia: come riconoscerla e affrontarla

È spesso definita una malattia immaginaria e può invalidare fortemente la vita di chi ne soffre senza che, il più delle volte, venga riconosciuta e trattata. È la fibromialgia, definita come un disturbo del dolore cronico. Si tratta di una sindrome che, spesso, è influenzata da uno stile di vita poco sano ma si può sconfiggere attraverso un percorso antinfiammatorio personalizzato.

Lo spiega, nel dettaglio, il dott. Francesco Garritano nel libro “La fibromialgia è una sfida: tu puoi vincerla - Spiegazioni utili e consigli pratici per affrontare una sindrome reale e invalidante”. Il libro si rivolge a chi soffre di questa patologia, fornendo consigli utili e indicazioni concrete per combatterla.

Fibromialgia: una malattia che colpisce soprattutto le donne

Il rapporto medio tra donne e uomini, quando si parla di fibromialgia, è 3:1.

“Le donne sono predisposte dal punto di vista fisiologico a un’alterazione dei meccanismi del dolore per i processi biologici cui vanno incontro nelle varie fasi della loro vita (menopausa, ciclo mestruale), ma sono anche più inclini a subire in modo notevole lo stress cronico psico-fisico legato alla vita moderna, che le vede impegnate su più fronti (lavoro e famiglia, per esempio). Va poi ricordato che le malattie infiammatorie e autoimmuni raddoppiano o triplicano nel sesso femminile, per effetto degli ormoni sessuali sulle cellule che regolano le difese immunitarie”.

Perché è considerata una malattia immaginaria?

Viene definita immaginaria o non viene riconosciuta e trattata perché, “quando una persona descrive ciò che avverte e lamenta i propri sintomi, spesso questo malessere viene confuso con manifestazioni psicologiche o psichiatriche, postumi da traumi/stress o semplicemente stanchezza mentale (il classico esaurimento nervoso)” spiega il dott. Garritano. “Chi ne soffre, quindi, non viene spesso compreso”.

Come riconoscere la fibromialgia

Occorre distinguere la fibromialgia primaria e secondaria. La secondaria si manifesta con sintomi dolorosi e malessere cronico in seguito ad eventi traumatici, operazioni, malattie infiammatorie o autoimmuni. Tra i sintomi più diffusi:

dolori muscolo-scheletrici diffusi

affaticamento: è un campanello di allarme quando si protrae nel tempo e che non regredisce con il riposo e il sonno;

disturbi del sonno: per non generalizzare, occorre indagare bene in che modo si sperimenta l’insonnia;

rigidità muscolare

sintomi psichiatrici, come presenza di emozioni negative associate a uno stato di disagio generalizzato.

Come combattere la fibromialgia

“L’obiettivo non è la guarigione intesa come cura risolutiva, ma il benessere della persona da raggiungere tramite un trattamento individuale e personalizzato” spiega l’autore. Per combattere la sindrome sono importanti, innanzi tutto, due aspetti:

Abbassare lo stato di stress dell'organismo, puntando ad un percorso nutrizionale antinfiammatorio che rispetti le esigenze specifiche dell'organismo e le necessità della singola persona.

"L’alimentazione odierna è troppo monotona: si mangiano sempre le stesse cose e si finisce per oltrepassare spesso la soglia infiammatoria". spiega l’autore. "Le categorie alimentari su cui mi concentro maggiormente sono: il glutine, i latticini, i lieviti, il nichel e i salicilati. Le mie scelte spesso si orientano verso la rotazione o l’esclusione di alcune di queste categorie alimentari per abbassare – inizialmente in modo netto – il livello di infiammazione. Poi si può optare per il reintegro alimentare”.

Gestire specificamente il malessere dominante che interessa la fibromialgia con un metodo nutrizionale e dettagliato.

Ad esempio: