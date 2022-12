Mieloma, da due nuovi farmaci una speranza per i pazienti

Il mieloma multiplo (MM) è un tumore che colpisce le cellule del midollo osseo (plasmacellule) che derivano dai linfociti B e hanno il compito di produrre gli anticorpi per combattere le infezioni. La neoplasia causa una moltiplicazione abnorme e incontrollata di plasmacellule che si accumulano nel midollo osseo o, più raramente, in tessuti extramidollari, causando danni agli organi. Nonostante sia una neoplasia rara, l’MM è il secondo tumore del sangue per incidenza. In Italia si stimano circa 8 nuovi casi per 100.000 abitanti ogni anno, e circa 30.000 pazienti in trattamento o in monitoraggio. Come si cura l’MM? I pazienti con la forma indolente (che non cresce attivamente e non causa danni ad altri organi) solitamente non vengono sottoposti a trattamento, ma solo ad un’attenta osservazione. Quelli con MM sintomatico, invece, se hanno meno di 70 anni e non presentano altre particolari patologie, vengono trattati con terapie mirate associate al trapianto di cellule staminali ematopoietiche. Tuttavia in caso ti trapianto autologo (quando il sangue o il midollo infuso proviene dal paziente trattato), il rischio che la malattia si ripresenti è piuttosto elevato.

Una nuova speranza per questi pazienti arriva da due nuovi trattamenti sperimentali, uno dei quali è stato testato (anche) in Italia, da un'équipe dell'Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) Irccs di Meldola coordinata dall'oncoematologo Claudio Cerchione. Si tratta di due anticorpi bispecifici (Alnuctamab e Talquetamab), un tipo particolare di anticorpo monoclonale in grado di attaccare con più efficacia le cellule tumorali. I risultati delle sperimentazioni sono stati presentati al Congresso dell'American Society of Hematology (ASH).

Dott. Cerchione, quando un paziente con Mieloma multiplo può ricorrere al trapianto?

"Si fa una distinzione tra pazienti in eleggibili e non eleggibili a trapianto autologo di cellule staminali. La scelta dell’eleggibilità avviene non soltanto in base all’età, ma anche per le comorbidità, terapie concomitanti e condizioni generali del paziente. Per il paziente non eleggibile a trapianto si può utilizzare fin dalla diagnosi l’anticorpo monoclonale Daratumumab, la nuova terapia standard che viene combinata ai farmaci finora utilizzati in questo setting. In questi ultimi anni, sono state scoperte numerose molecole che permettono di fronteggiare le malattie recidivate e refrattarie, tra cui gli inibitori del proteosoma di seconda generazione, i farmaci immunomodulanti, gli anticorpi monoclonali. Questi farmaci non soltanto hanno permesso di raggiungere miglioramenti notevoli in termini di sopravvivenza libera da progressione e sopravvivenza globale, ma, grazie ad un’ottima tollerabilità, permettono di mantenere una qualità di vita che consente di utilizzare queste terapie in modo continuativo, al fine di ottenere un controllo continuo della malattia, che viene in tal modo cronicizzata".

Nonostante queste opzioni di cura, vi sono ancora pazienti che non rispondono alle cure convenzionali o perdono la risposta precedentemente ottenuta. Cosa si fa in questi pazienti, alla luce dei più recenti dati che ha presentato al Congresso ASH (American Society of Hematology)?

"Il futuro del paziente resistente è anche quello di nuove terapie che agiscono sul sistema immunitario con nuovi meccanismi d’azione, come gli anticorpi bispecifici e le CAR-T, già approvate per altri tumori del sangue. Le CAR-T sono una terapia rivoluzionaria, ancora non approvata in Italia per questa patologia, e ad oggi riservata soltanto per alcuni pazienti selezionati. Si basa sul prelievo dei linfociti T del paziente stesso che vengono addestrate in laboratorio a riconoscere nel modo più selettivo possibile le cellule mielomatose. Al termine dell’addestramento sono reinfuse nel paziente al fine di attaccare il nemico nel modo più specifico possibile. Per entrambe le categorie di farmaci i dati sono davvero molto incoraggianti in questa patologia, ma non vanno dimenticate altre nuove molecole sperimentali per il mieloma multiplo recidivato/refrattario, e che comprendono sia le combinazioni di più farmaci che già conosciamo ma che possono agire in sinergia migliorando ulteriormente l’efficacia, o molecole nuove, attualmente testate in protocolli di ricerca, come gli anticorpi bispecifici".

Cosa sono gli anticorpi bispecifici?

"Si tratta di molecole più potenti di quelle convenzionali e in grado di colpire le cellule malate con più efficacia, per arrestare la progressione del cancro e minimizzare il rischio di recidive. Come suggerisce anche l'aggettivo "bispecifici", agiscono in due modi diversi: legandosi da una parte alle cellule T (che sono le cellule del nostro sistema immunitario responsabili dell'eliminazione degli agenti patogeni), e dall'altra alle cellule tumorali realizzando una sorta di ponte tra le due. Questa connessione fa sì che il sistema immunitario possa aggredire e distruggere più facilmente le cellule cancerose".

All'IRST siete tra i pionieri in Italia delle ricerche sull’anticorpo Alnuctamab. Di che si tratta?

"Si tratta di un anticorpo bispecifico indicato per i casi più gravi di mieloma multiplo, quelli refrattari e recidivanti dopo diverse linee di trattamento, e che al momento non hanno più a disposizione alcun trattamento convenzionale, ossia pazienti sui quali erano già state provate tutte le altre terapie a disposizione e per i quali non erano rimaste che le cure palliative. Il primo obiettivo dello studio di fase 1 è stato quello di stabilire il dosaggio del farmaco e di valutarne per prima cosa la sicurezza. I risultati sono molto soddisfacenti: il farmaco è stato tollerato molto bene da tutti e 40 i pazienti reclutati, rapido nella sua azione e facile da somministrare grazie alla modalità di somministrazione sottocutanea. Ma lo studio ha anche rilevato i primi dati sull'efficacia del farmaco: il 77% dei pazienti ha avuto una risposta totale positiva, e per il 50% di essi questa risposta è stata di alta qualità, cioè ha avuto un miglioramento significativo e rilevabile sia a livello di riduzione della malattia che di qualità della vita dei pazienti".

Oltre a questa molecola, sono stati presentati al Congresso ASH anche i risultati dello studio di fase 2 sull’anticorpo Talquetamab. Quali sono i dati in breve?

"Si tratta di un’altra meravigliosa molecola di cui sentiremo parlare molto in futuro. I risultati presentati al Congresso fanno riferimento allo studio di fase 2. Lo studio di fase 1 precedente aveva già riconosciuto la sicurezza e stabilito il dosaggio. Tutti i pazienti coinvolti nella sperimentazione avevano già ricevuto precedentemente almeno tre diverse terapie, senza avere una remissione completa della malattia. Il loro mieloma si era rilevato resistente alle terapie e difficile da trattare. In questi pazienti, il Talquetamab si è mostrato efficace nel 73% dei pazienti, inoltre, in quasi un terzo di questi, il tumore non era più rilevabile, mentre nel 60% di loro si era ridotto molto significativamente, pur non essendo scomparso del tutto. Il controllo del mieloma sta migliorando così tanto da spostare l'attenzione dei ricercatori su nuovi obiettivi di risposta sempre più ambiziosi: tra questi sicuramente merita di essere menzionato l'MRD negatività, la malattia minima residua negativa, ossia arrivare al punto in cui non sia possibile scoprire alcun segno di residuo di malattia".

Cosa significa per un paziente entrare in un protocollo di studio?

"Ci tengo a sottolineare che entrare a far parte di un trial clinico non significa essere scelti come "cavia", come molti pazienti purtroppo pensano. Ma significa essere di fronte ad un’opportunità unica, quella di poter usufruire di un trattamento che potrebbe essere approvato in futuro per combattere questa patologia".

Cosa ci aspetta nei prossimi anni?

"Oggi tutte le terapie per il Mieloma multiplo si basano sull'immunoterapia, molto più efficace e soprattutto più tollerabile rispetto alla chemioterapia: i pazienti in trattamento possono continuare a vivere, e questo è il più bel risultato raggiunto negli ultimi anni. Non dimentichiamo, inoltre, la possibilità di prevenire lo sviluppo di Mieloma multiplo andando ad individuare le forme pre-neoplastiche ad alto rischio (mielomi smoldering) e a trattarli prima della progressione. Inoltre, grazie ai brillanti risultati ottenuti dalla ricerca, i tassi di sopravvivenza raggiunti in questa patologia sono tanto incoraggianti da permettere di pensare finalmente alla cura, intesa come guarigione, per una malattia che prima era considerata curabile ma non guaribile. Penso sia l’augurio più bello che possiamo fare ai nostri pazienti che oggi stanno combattendo la battaglia contro un nemico che non è più invincibile".

Dott. Caludio Cerchione, dell'Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori"