Un uomo ha ricevuto il trapianto di un intero occhio: è il primo intervento al mondo

A New York è stato eseguito con successo il primo trapianto al mondo di un occhio intero insieme a un trapianto parziale di volto. L’intervento pionieristico, effettuato 6 mesi fa e che ha coinvolto 140 chirurghi, è stato eseguito su un militare di 46 anni di Arkansas (USA) sopravvissuto a una scossa elettrica da 7.200 volt nel giugno 2021. L’incidente quasi mortale gli aveva causato lesioni estese che lo hanno portato a perdere l'occhio e il braccio sinistro, il naso e le labbra, i denti anteriori, la guancia e il mento sinistra. Dopo aver girato diversi ospedali e cliniche, Aaron è stato infine indirizzato alla NYU Langone Health, un centro medico leader per i trapianti facciali, dove è stato poi sottoposto all’intervento.

Il trapianto di un intero occhio è stato per lungo tempo il Santo Graal della medicina, e, sebbene i ricercatori abbiano avuto alcuni buoni risultati sugli animali (dove sono riusciti a ripristinare la vista parziale) non era mai stato eseguito prima su un essere umano. "Il fatto che abbiamo eseguito il trapianto di un intero occhio è un enorme passo avanti, è qualcosa a cui si pensava da secoli, ma che non era mai stato eseguito prima", ha detto Eduardo Rodriguez, il medico alla guida della squadra che ha condotto l'operazione, durata 21 ore.

La storia di Aaron

Nel mese di giugno 2021, mentre Aaron lavorava come guardalinee ad alta tensione, è stata vittima di un gravissimo incidente: accidentalmente la sua faccia ha toccati un filo sotto tensione. La scossa elettrica da 7.200 volt gli ha causato lesioni estese al viso: all'occhio sinistro, al naso e alle labbra, alla zona della guancia sinistra e il mento, nonché al braccio sinistro. Dopo essere stato portato in diversi centri medici per cure intensive, sottoposto a interventi di chirurgia ricostruttiva, all’amputazione del braccio sinistro e alla rimozione dell'occhio sinistro, è statai trasportato a New York presso la NYU Langone Health, dove lavo il dott. Eduardo Rodriguez, direttore del programma di trapianto di viso presso l’ospedale, esperto in trapianti di viso (in precedenza ne aveva già effettuati 4).

"Da quando ho iniziato a occuparmi di trapianti nel 2012, siamo riusciti a ridurre i tempi dell’intervento da 36 a 21ore", ha detto Rodriguez, aggiungendo che i trapianti di volto non sono più una procedura sperimentale e dovrebbero essere presi in considerazione come standard di cura in alcuni casi di grave deturpazione".

Il doppio trapianto

Prima di eseguire l’intervento, Rodriguez ha spiegato ad Aaron che c’è la possibilità di eseguire non solo un trapianto parziale del viso ma anche un trapianto dell'occhio intero, tuttavia lo ha avvertito anche del fatto che non è è detto che recupererà la vista. Perché ci sia un recupero della vista, deve esserci una qualche comunicazione tra l’occhio trapiantato e il cervello. Aoron ha accettato subito di sottoporsi all’intervento. "Mi sono detto - ha affermato - anche se non funziona, avrò un occhio, ed avrà almeno un aspetto normale, e poi si potrà imparare molto da questo intervento pionieristico. Sarò il paziente zero".

Aaron è stato così inserito nel febbraio 2023 nella lista d'attesa nazionale per i trapianti. L'opportunità di eseguire l’intervento, grazie a un donatore compatibile, è arrivata solo pochi mesi dopo, a maggio. L’intervento è stato eseguito in due momenti. I chirurghi hanno prima rimosso una parte del viso, e successivamente hanno effettuato il trapianto di volto e del bulbo oculare del donatore. È stata un'operazione "rischiosa", nessuna équipe medica al mondo aveva mai eseguito con successo un trapianto di occhi su un paziente vivente. "Fino a questo momento è stato un territorio completamente inesplorato", ha detto Rodriguez.

Il trapianto di occhio

Nella procedura per il trapianto dell'occhio, il team ha combinato l'occhio del donatore con cellule staminali adulte derivate dal midollo osseo del donatore per promuovere la riparazione dei nervi. "Siamo stati in grado di identificare una cellula specifica (CD34), che è una cellula staminale adulta con alcuni potenziali benefici, non solo nella modulazione immunitaria ma anche nella rigenerazione neurologica", ha detto Rodriguez.

"Nella connessione del nervo ottico dal donatore al ricevente, proprio in quel sito, abbiamo iniettato quelle cellule staminali CD34". Ciò è stato possibile perché il nervo ottico non era stato tagliato troppo lontano dal bulbo oculare quando l'occhio è stato rimosso.

La rigenerazione del nervo ottico

"Tuttavia l'obiettivo del ripristino della vista potrebbe comportare l'adozione di altri approcci all'avanguardia - ha affermato Kia Washington, prof.ssa di chirurgia presso l'Anschutz Medical Campus dell'Università del Colorado, che lavora nello stesso campo da 15 anni -. Tra questi c'è la terapia genica per sfruttare la capacità intrinseca di guarigione del nervo ottico utilizzando un dispositivo chiamato fascia nervosa per proteggere il tessuto, oppure dispositivi che raccolgono segnali e aggirano il percorso danneggiato".

"Stiamo facendo grandi progressi nei trattamenti per promuovere la rigenerazione del nervo ottico che potrebbero accompagnare il trapianto di occhi", ha aggiunto Jeffrey Goldberg, che lavora nello stesso campo presso il Byers Eye Institute dell'Università di Stanford -. Queste terapie aggiuntive consentiranno all'occhio del donatore di connettersi in modo significativo al cervello e ripristinare la funzione visiva significativa dei pazienti ciechi ovunque".

Un intervento pionieristico che offre grandi speranze

Aaron ora sta bene, ma continua ad essere attentamente monitorato e deve continuare ad assumere farmaci per ridurre il rischio che il suo corpo rigetti gli organi trapiantati. L'occhio di Aaron mostra "notevoli" segnali di ripresa, anche se ancora non può vedere. Tuttavia rimane fiducioso che la vista possa tornare con il tempo e che la procedura unica nel suo genere cui si è sottoposto possa aiutare a far progredire la medicina dei trapianti. "Posso di nuovo annusare, posso mangiare di nuovo, assaporare il cibo. Per la prima volta dopo un anno e mezzo, ho potuto baciare mia moglie. Adesso posso uscire in pubblico e non indossare più la maschera e coprirmi". "Toranare a vedere - ha continuato - è la mia maggiore speranza. Se riuscirò a vedere sarà fantastico. Ma se con me non funzionerà, avrò comunque fatto da apripista a una nuova strada nella medicina dei trapianti".

"Se Aaron tornerà a vedere o no è una domanda che rimane senza risposta - ha detto Rodriguez -. Un trapianto di questo tipo non è mai stato fatto, e questo tipo di interventi ha un modo unico di funzionare. Nei trapianti di faccia sono accadute cose che non avremmo mai immaginato. Quindi sono fiducioso". "Se il trapianto di un occhio - ha aggiunto il dott. Oren Tepper, chirurgo plastico e ricostruttivo e direttore del Programma di Chirurgia Craniofacciale presso il Montefiore Health System - si dovesse rivelare efficace nel ripristinare qualsiasi forma di funzione nervosa o segnali visivi, questo rappresenterebbe un enorme passo avanti nella medicina per i pazienti che hanno subito la perdita dell’occhio a causa di un trauma o di un cancro".