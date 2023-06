Come funziona il gel rivoluzionario che cura la disfunzione erettile

Si parla di disfunzione erettile quando si è incapaci di raggiungere e/o mantenere un’erezione adeguata a portare a termine un rapporto sessuale soddisfacente. Un disturbo causato da fattori psicologici o organici (o da entrambi), che interessa il 13% dei maschi italiani: la metà degli ultra settantenni e circa il 40% degli over 50. Dietro questo disturbo, molte volte, possono esserci patologie come l’ipertensione, il diabete, malattie cardiovascolari, la sindrome metabolica, la depressione. Altre volte è semplicemente il risultato di stress, nervosismo, stanchezza o un consumo eccessivo di alcol o di tabacco. La condizione viene trattata solitamente con un terapia farmacologica, affiancata nei pazienti più giovani da un percorso psico-sessuologico. I farmaci di prima linea sono gli inibitori della fosfodiesterasi di tipo 5 (PDE-5), come il sildenafil (Viagra®), il vardenafil (Levitra®), il tadalafil (Cialis®) e l’avanafil (Spedra®), che agiscono aumentando l’afflusso di sangue al pene.

A questi potrebbe presto affiancarsi un nuovo farmaco unico nel suo genere per il trattamento della disfunzione erettile. Si tratta di un gel idroalcolico, sviluppato dalla società farmaceutica Futura Medical Developments Limited, autorizzato dalla Food and Drug Administration per la commercializzazione da banco negli Stati Uniti. Si chiama Eroxon ed è il primo trattamento topico per la disfunzione erettile disponibile senza l'obbligo di una prescrizione medica. Dunque, un prodotto del tutto nuovo come indica anche la classificazione concessa al farmaco “De Novo”. I due punti di forza di questo preparato sono i pochi effetti collaterali e la velocità di azione (agisce in soli 10 minuti). Il farmaco è già disponibile nel Regno Unito e in Belgio.

Come funziona il gel

Eroxon (MED3000) è un gel idroalcolico non medicato indicato per il trattamento della disfunzione erettile nei maschi adulti di età pari o superiore a 22 anni. Viene fornito in un tubo monodose (4 in una confezione) e deve essere applicato sulla testa del pene per 15 secondi prima del rapporto sessuale. Una volta applicato, i componenti volatili della formulazione (alcool e acqua) evaporano creando un effetto di raffreddamento rapido e localizzato sul glande seguito da un effetto di riscaldamento più lento in recupero: si avverte, quindi, prima una sensazione di freddo e poi di caldo. Questo aumenta il flusso sanguigno e stimola le terminazioni nervose che portano alla tumescenza e all'erezione entro 10 minuti dall’applicazione.

I test realizzati dalla casa produttrice sostengono che l’82% delle persone coinvolte nella sperimentazione abbiano ottenuto un’erezione entro pochi minuti, e che questa è abbastanza duratura per un'attività sessuale soddisfacente. Rispetto ai farmaci comuni per il trattamento della disfunzione erettile come il Cialis e il Viagra, l’Eroxon presenta due vantaggi: non richiede la prescrizione di un medico e impiega molto meno tempo per agire (10 minuti rispetto ai 30 del Viagra).

Efficacia e sicurezza

Il farmaco causa raramente effetti collaterali: i più comuni sono una sensazione di bruciore sulla punta del pene, e raramente mal di testa. Ancora più rara è la sensazione di bruciore alla vagina durante il rapporto sessuale non protetto. Il gel non è incompatibile con l’utilizzo del preservativo preservativo in lattice o lubrificanti, e può essere utilizzato anche se si vuole praticare sesso orale. "La FDA - ha dichiarato James Barder, amministratore delegato di Futura Medical - ha fissato uno standard molto elevato nella valutazione dell'efficacia e della sicurezza dei dispositivi medici De Novo. Sono lieto - ha concluso - che abbiamo soddisfatto questo standard con la presentazione da parte di MED3000 di 22 studi clinici, di biocompatibilità, sui fattori umani e test al banco delle prestazioni che sono stati rigorosamente esaminati e accettati dalla FDA".