I ciucci per aiutare i bambini a calmarsi e a dormire meglio

Quando arriva un bambino i genitori si preoccupano di avere tutti gli accessori per garantire il benessere del piccolo. Pannolini, creme e biberon sono immancabili, questi si aggiungono anche i tiralatte o i contenitori per il latte in polvere per facilitare la vita dei neo genitori.

Tra questi non può assolutamente mancare il ciuccio, molti pensano che non deve essere utilizzato perché potrebbe interferire con l’allattamento al seno.

In realtà anche se è sconsigliato durante le prime settimane di vita, è consigliato nei mesi successivi perché aiuta il bambino a calmarsi e ad addormentarsi rapidamente. Inoltre, permette al piccolo di respirare meglio proprio durante la fase del sonno ed evitare in questo modo il pericolo della SIDS, la sindrome della morte in culla.

Se il piccolo piange ininterrottamente e non riesce a calmarsi, il ciuccio diventa l’alleato perfetto per mamma e papà, in commercio esistono diversi modelli ognuno con una sua funzione. Vediamo i migliori ciucci per assicurare il benessere del neonato.

Ciuccio per l’alimentazione e stimolare la dentizione

Quando iniziano a spuntare i primi dentini, i piccoli sono nervosi e tendono a rovinare i ciucci che hanno perché li mordono, questo modello aiuterà a superare la fase della dentizione con facilità. Oltre alla base di plastica ci sono 6 tettarelle di diverse misure, intercambiabili, per far abituare poco alla volta il bambino alla sensazione di cibo solido. Basta introdurre nella tettarella piccoli pezzi di frutta e il piccolo grazie al sapore sarà invogliato a morderlo e ad alleviare la pressione sulle gengive. La base colorata attirerà l’attenzione dei bambini e grazie alla forma ergonomica, riuscirà a tenerlo facilmente in mano. Semplice da lavare grazie al design, può essere pulito in pochi minuti.

Pro. Il ciuccio è facile da impugnare per il bambino e facile da pulire.

Contro. I ciucci arrivano senza il libretto delle istruzioni.

Ciuccio in materiale soft

Per assicurare il corretto sviluppo della bocca dei bambini la scelta del ciuccio è fondamentale. Questo modello ha una forma che permette al bambino di posizionare correttamente la lingua e distribuire la pressione sul palato in modo uniforme. Realizzato in caucciù, il ciuccio è soffice e resistente, i fori di ventilazione sulla base garantiscono la circolazione dell’aria e quindi la riduzione del ristagno della saliva per evitare irritazioni e fastidi. Il set formato da due modelli è conservato all’interno di un contenitore trasparente per assicurare sempre il massimo dell’igiene.

Pro. La forma e il materiale soffice viene accettato facilmente dai neonati.

Contro. La confezione è troppo grande da portare con sé.

Ciucci senza BPA per bambine

Quando si deve scegliere un ciuccio il materiale con cui è realizzato ha un ruolo centrale, questo ciuccio realizzato senza BPA è perfetto per la salute dei più piccoli. Il modello in silicone morbido ha una struttura antiscivolo, in questo modo il piccolo non corre il rischio di perderlo, la base simmetrica si adatta per un perfetto sviluppo orale, inoltre, i pratici fori alla base favoriscono la ventilazione. La struttura resistente e robusta è pensata per prenderla facilmente e per atterrare sempre sulla base e mai sulla tettarella e assicurare il massimo dell’igiene. Conservati all’interno di una confezione che può essere usata per la sterilizzazione, il set formato da due ciucci ha un design accattivante. Total pink e con simpatici disegni sono perfetti per le femminucce.

Pro. La forma a ciliegia e la base antiscivolo impediscono al bambino di perderlo.

Contro. Non hanno l’anello per agganciarlo al portaciuccio tradizionale.

Ciuccio con bordi arrotondati per bambini

Anche se i ciucci servono a calmare i bambini a volte lasciano il segno, questo modello con bordi arrotondati e spazi ampi permette all’aria di passare senza soffocare la pelle e riduce la salivazione. Il ciuccio si adatta alla forma del viso dei bambini per assicurare il corretto sviluppo dentale. La struttura leggera e l’anello consentono di legarlo al portaciuccio facilmente, inoltre, il design pensato per i maschietti sui toni del bianco e del blu, ha divertenti disegni sulla base, la confezione di plastica è ideale per metterla nel microonde e sterilizzare i due ciucci compresi nel set.

Pro. La struttura evita le irritazioni della pelle.

Contro. I clienti che lo hanno acquistato non hanno riscontrato difetti.

Ciuccio ergonomico

Il ciuccio deve essere adatto alla forma del viso dei bambini quindi scegliere quello giusto è importante, il modello ergonomico formato da un unico pezzo è realizzato in silicone! Soffice e confortevole aiuta il piccolo a chiudere le labbra naturalmente e imita il seno materno per farlo accettare facilmente, inoltre, la base con fori di areazione asciuga la saliva e riduce il rischio di irritazione. Facile da sterilizzare in acqua calda, non rischierà di deformarsi. Adatto sia ai maschietti che alle femminucce potete scegliere il set da due sulle tinte rosa e viola per le bambine e quello in blu e verde per i bambini.

Pro. I materiali sono resistenti e ha una forma ergonomica.

Contro. Il ciuccio è un po’ spesso.

Ciuccio senza anello

Il ciuccio ha una forma innovativa senza anello per favorire la vicinanza con il bambino, basta inserire il dito nella tettarella e si genera meno confusione tra seno e ciuccio. Realizzato in silicone morbido biocompatibile senza BPA aiuta il sonno e il naturale sviluppo di denti e gengive, il set formato da due ciucci ha un design divertente a forma di orsetto. Disponibile nelle tinte rosa e viola sono perfetti per le bambine dai 0 ai tre mesi.

Pro. Sono estremamente morbidi.

Contro. Non hanno appigli per il portaciuccio.

