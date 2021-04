Per la festa della mamma regala l’azalea dell’Airc: come prenotarla online

La festa della mamma è sempre più vicina e se ama le piante, il fiore per eccellenza è l’azalea. Ideale come regalo e simbolo della ricerca Airc contro il tumore, l’Azalea della Ricerca quest’anno arriverà comodamente a casa con un semplice click

L’azalea è una pianta femminile, che nel linguaggio dei fiori richiama la figura della donna e in particolare quello della mamma. Incarnazione dell’amore puro e materno, da anni è il simbolo dell’Airc che si occupa della ricerca sul cancro e sostiene progetti scientifici innovativi.

Quest’anno in occasione della festa della mamma è possibile ordinare l’Azalea della Ricerca comodamente da casa e spedirla come regalo prezioso alla mamma, per abbracciarla teneramente anche se si è lontani.

L’Azalea della Ricerca dal 1984 ad oggi, migliora la qualità di vita delle donne nell’ambito della prevenzione, diagnosi e cura del cancro al seno e agli organi riproduttivi.

L’Airc permetterà di raggiungere ogni mamma in tutta Italia, garantendo la massima affidabilità nella consegna e il rispetto di tutte le norme di sicurezza in vigore.

Bianca, rosa, rossa o screziata la pianta arriverà in uno di questi colori, all’interno di uno speciale imballaggio per garantirne la conservazione ottimale e riempire d’allegria ogni casa. Inoltre, per dare ancora più forza alla ricerca Airc, potete acquistare l’Azalea e dare un contributo aggiuntivo di 5, 10, 20 o 30 euro.

L’Azalea verrà spedita a partire dal 26 aprile, perché arrivi fresca e la consegna entro il 9 maggio il giorno della festa della mamma, è garantita per ordini effettuati entro il 1 maggio.

La festa della mamma non è l'unica occasione per dare un contributo alla ricerca, fino alla fine di maggio, potete sostenere il lavoro dei ricercatori di Fondazione AIRC nella lotta ai tumori che colpiscono le donne facendo una donazione cliccando qui.

Bastano pochi accorgimenti, posizionarla in una zona luminosa e fresca dell’appartamento, bagnarla abbondantemente e la mamma potrà ammirare il simbolo del vostro amore e della ricerca Airc per il benessere e la salute di tutte le donne.