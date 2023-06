Cellulite, gli inestetismi della pelle si combattono (anche) dall’interno

Non bastano soltanto una dieta equilibrata e l’esercizio fisico, una lotta efficace agli inestetismi della cellulite rientra in un programma di più ampio respiro, in cui gli integratori alimentari possono costituire un valido sostegno.

SOS Drenante 5 azioni con Baobab di PURO è un prodotto che grazie alla sua formula unica extra forte con degli ingredienti ad hoc - baobab, centella asiatica, tarassaco, betulla e ananas - si rivela un ottimo alleato per contrastare la cosiddetta “pelle a buccia d’arancia”.

Ogni componente di questo integratore alimentare svolge infatti una determinata azione che si rivela mirata alla lotta agli inestetismi della cellulite. 5 soluzioni naturali e le loro 5 azioni unite per offrire tutta l’efficacia dei principi attivi che appartengono a questi ingredienti.

Il frutto del baobab ha molteplici proprietà: vitamine, minerali, aminoacidi e fibre che forniscono un’efficace risposta alle richieste di integrazione del nostro organismo, offrendo un ottimo aiuto per la regolarità del transito intestinale. Il tarassaco, o dente di leone, è una pianta molto usata in erboristeria, che ha tra le sue principali funzioni quella digestiva e depurativa. La centella, pianta officinale, insieme all’ananas hanno la principale funzione di contrastare gli inestetismi della cellulite e aiutare la funzionalità del microcircolo, riducendo di conseguenza la pesantezza delle gambe. Infine la betulla aiuta con il drenaggio dei liquidi, oltre ad avere una funzione depurativa per l’organismo.

L’integratore SOS PURO Drenante 5 azioni va assunto diluendo 20 ml di prodotto in mezzo litro d’acqua e lo si può bere durante tutta la giornata col suo gradevole il gusto di ananas. Anche SOS Drenante come tutti gli altri integratori PURO è inoltre adatto ai vegani e senza lattosio, glutine, zuccheri aggiunti e coloranti artificiali. Perfetto per offrire un'azione completa per il benessere del corpo.

