Lampada da testa per allenarsi in sicurezza

Per allenarsi in sicurezza anche di sera, il runner addicted non può fare a meno della torcia da testa di Varta

Correre di sera non è stato mia così sicuro con la nuova torcia da testa Varta . Per gli appassionati di running ogni momento è buono per concedersi una corsetta a volte capita di farlo la sera al buio, ma per rendere l’allenamento sicuro impossibile uscire senza questo accessorio.

La nuova torcia da testa H20 Pro è robusta, semplice da indossare ed assicura sempre performance eccellenti. Sottoposta al test anticaduta da 3 m di altezza, è indistruttibile, a prova d’acqua e polvere, mentre la lente e il riflettore sono infrangibili e resistenti gli urti.

Dotata di cappuccio, testa gommata ammortizzante e orientabile per un’illuminazione ottimale dell’ambiente circostante, presenta due livelli di luminosità: alta e bassa, che assicurano un fascio luminoso di ben 100 m grazie anche ai 4 LED extra luminosi ad alta prestazione.

La durata della batteria è pari a 23 ore, con una capacità luminosa di 350 lumen, completata da un cinturino centrale e uno per la testa, la torcia è ideale non solo durante l’allenamento, ma anche per affrontare in sicurezza le escursioni in montagna.