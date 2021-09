Il nostro pianeta sta soffrendo: l’inquinamento è diventato una vera e propria emergenza ecologica e i nostri mari, ma anche le spiagge e le coste, sono ormai invasi da rifiuti, plastica in primis.

Finalmente, le istituzioni comunitarie hanno iniziato ad adottare misure concrete e specifiche per combattere il problema dell’inquinamento da plastica negli oceani, come la messa al bando in tutti i Paesi Ue gli oggetti di plastica monouso maggiormente reperiti sulle spiagge e nei mari, ma anche noi, nel nostro piccolo, dobbiamo attivarci e diventare parte attiva di questo cambiamento verso un mondo più pulito.

Ad esempio, tantissimi dei prodotti monouso che utilizziamo tutti i giorni, possono essere sostituiti con alternative riutilizzabili, altrettanto valide e rispettose dell’ambiente. In casa, a scuola, ma anche in ufficio o durante la tua beauty routine, scegliere accessori eco-friendly, privi di plastica e anti spreco può essere un gesto fondamentale, che contribuisce a ridurre la quantità di rifiuti e in generale l’impatto sull’ambiente.

Abbiamo quindi selezionato 12 prodotti riutilizzabili per dire addio alla plastica e allo spreco: perché, per aiutare l’ambiente, è importante partire dai piccoli gesti quotidiani.

Sacchetti per frutta e verdura in cotone organico

Per ridurre il consumo di plastica è importante sostituire anche le buste della spesa e i sacchetti per pesare frutta e verdura. Un’ottima soluzione sono le borse in rete, pratiche ed ecologiche.

Lavabili e riutilizzabili, questi sacchetti sono realizzati in maglia di cotone 100% naturale, atossico e riciclabile, e sono certificati Gots. Occupano poco spazio, sono ripiegabili e molto resistenti, grazie alle doppie cuciture, e si chiudono mediante un laccetto, che si può mettere al polso per portare comodamente il sacchetto in giro. Nella confezione sono presenti 7 sacchetti: 2 grandi in maglia (28x43 cm), 2 medi in maglia (28x33cm), 2 piccoli in rete (28x20cm), 1 piccolo in mussola (28x20cm) e 1 medio in mussola (28x33 cm).

Set di 3 involucri di cera d'api di SuperBee Wraps

Per dire addio alla pellicola per alimenti e alla carta di alluminio, la soluzione migliore sono gli involucri in cera d’api.

Ecologico, sostenibile e riutilizzabile, il set di SuperBee Wraps è composto da 3 involucri in cera d’api di diverse dimensioni, comodi, resistenti e completamente fatti a mano utilizzando cotone organico al 100%, cera d'api, olio di cocco biologico e resina d’albero. Inoltre, la scatola è realizzata in cartone riciclato.

Conservano i cibi perfettamente e aderiscono facilmente agli alimenti e ai contenitori: sarà sufficiente scaldare la cera con il calore delle mani, così da ammorbidirla e modellarla; dopo pochi secondi, la cera si raffredderà nuovamente, sigillando i prodotti da conservare in modo naturale; per riutilizzare gli involucri in cera d’api, basterà lavarli sotto l’acqua (fredda o tiepida) e, se necessario, un po' di sapone per i piatti, lasciando asciugare all’aria.

4 buste per il carrello della spesa



Questo set è comodo e davvero ingegnoso: le 4 borse, infatti, sono state progettate per essere usate in carrelli da supermercato di profondità standard, su cui si possono facilmente poggiare per riporre la spesa in modo pratico ed ordinato. Realizzate in materiale resistente e molto capienti, sono anche molto comode da trasportare, grazie alla capacità di chiudersi arrotolandosi su loro stesse, con la borsa grigia che fa da “contenitore”. Lavabili e riutilizzabili, queste buste sono un’alternativa pratica ed ecologica alle buste di plastica fornite dai supermercati!

Dischetti struccanti lavabili e riutilizzabili

Tra i prodotti più inquinanti, usati quotidianamente da tantissime persone, ci sono i dischetti di cotone che, tra i costi di produzione e la modalità “usa e getta”, inquinano i fiumi, danneggiano la fauna locale e hanno un impatto grave sull’ecosistema. Per risparmiare e per ridurre l’impatto sull’ambiente, quindi, la soluzione molto più vantaggiosa è puntare sui dischetti riutilizzabili.

Certificati REACH, sicuri, economici e sostenibili, i dischetti del set di Waabbi sono la scelta perfetta. Pratici ed efficaci, si possono lavare sia a mano che in lavatrice, possono essere riutilizzati tutte le volte che vuoi e hanno la capacità di struccare perfettamente eliminando ogni traccia di trucco anche dalle zone più delicate, come occhi e labbra: mai più senza! Il set, inoltre, si compone di 12 dischetti struccanti morbidi, 4 dischetti esfolianti per una pulizia del viso più profonda, tutti realizzati in bamboo e cotone e privi di plastica e trattamenti chimici, un sacchetto per il lavaggio in lavatrice e una borsetta per trasportarli e/o conservarli al riparo da polvere e sporco.

Il quaderno smart per non sprecare carta

Il fascino della carta è intramontabile, ma è arrivato il momento di dire basta agli sprechi e allo sfruttamento del nostro pianeta. Se anche tu ami utilizzare block notes, agende, taccuini e quaderni, la soluzione giusta è il quaderno smart!

Rocketbook Everlast è infatti un quaderno riutilizzabile che ti permette di digitalizzare i tuoi appunti, offrendo la classica esperienza di scrittura con carta e penna con il plus di poter scansionare e trasferire su diversi dispositivi mobili gli appunti, grazie all’app dedicata, e di essere riutilizzabile all'infinito, grazie alla possibilità di cancellare ciò che si è scritto con un semplice panno inumidito. E addio spreco di carta!

Il porta-pranzo ecologico

Anche tu sei solita portare in ufficio la tua amata “schiscetta”? Benissimo! In questo modo, infatti, risparmi qualche soldo, mangi sano ed eviti lo spreco di cibo. L’importante, però, è non utilizzare sacchetti di plastica per trasportarla, optando per buste e borsette in cotone, e scegliere un porta pranzo privo di plastica, come questo di Spice.

Amarillo, infatti, è la bento box naturale ed ecologica, realizzata in fibra naturale e gusci di riso. Biodegradabile, testato, certificato, sicuro e privo di bisfenoli, BPA e ftalati, questo porta pranzo può essere poi utilizzato sia in microonde che in lavastoviglie, frigorifero e freezer, ha una capacità totale di 1,2 Litri e, nonostante le dimensioni ridotte e compatte, permette il trasporto di un pasto completo di due pietanze.

Inoltre, ha due scomparti sovrapponibili, 3 posate anch'esse in gluma di riso comodamente riposte nell'apposito scomparto salva spazio, un coperchio con valvola salva-freschezza e una guarnizione di tenuta rimovibile facile da pulire.

I pannolini e gli assorbenti lavabili

Con un bambino piccolo, il consumo quotidiano di pannolini ha un impatto davvero significativo, sia a livello di inquinamento che in termini economici. I pannolini lavabili, quindi, diventano un’ottima soluzione sostenibile per ridurre l’impatto sull’ambiente e per tagliare notevolmente le spese.

Il set di Lictin è composto da 6 pannolini lavabili, 6 inserti assorbenti in cotone e 2 sacchetti per il trasporto. Morbidi ed ecologici, questi pannolini sono realizzati in bambù e rivestiti esternamente in TPU impermeabile e traspirante, non creano irritazione sulla pelle dei più piccoli e assorbono come i pannolini usa-e-getta. Inoltre, sono dotati di una tasca interna per inserire gli inserti, bottoni laterali regolabili (che li rendono perfettamente adattabili a diverse età e misure e un piccolo elastico in vita, e hanno un rapporto qualità prezzo davvero eccezionale.

Lo stesso discorso vale per gli assorbenti: il set di Rovtop si compone di 7 assorbenti igienici lavabili + 1 mini borsa da trasporto, che sfruttano il potere assorbente della fibra di bambù, sicura per la pelle ed ecosostenibile. Inoltre, sono particolarmente pratici e confortevoli, si possono tranquillamente lavare in lavatrice e sono dotati di certificato OEKO-TEX, fornito su richiesta in versione elettronica, e garanzia soddisfatti o rimborsati.

L’asciugatutto riutilizzabile

Utilissima e versatile, la carta asciugatutto è uno dei prodotti più utilizzati in cucina, ma spesso si finisce per sprecarne troppa. Per questo è bene scegliere l’alternativa ecologica, ovvero la sua versione riutilizzabile: la carta asciugatutto in bambù, infatti, è ricavata da fonti sostenibili, è riciclabile e può essere utilizzata per gli stessi scopi di quella “usa e getta”.

Realizzato al 100% in bambù, il rotolo da cucina di The Cheeky Panda è sostenibile, biodegradabile e riciclabile. È forte e assorbente, quindi può affrontare con facilità macchie e schizzi in cucina, non contiene sostanze chimiche nocive ed è composto da ingredienti naturali puri a base vegetale. È quindi perfetto anche per chi soffre di allergie o malattie della pelle, poiché contiene meno polvere di tessuto, ed è certificato vegan friendly e cruelty-free.

La borraccia termica in Recyclon

L’utilizzo della plastica dovrebbe essere ridotto al minimo, se non completamente evitato, da tutti. Di conseguenza, dobbiamo dire addio anche a bottiglie e bottigliette in plastica, da sostituire con le versioni in vetro e con le borracce.

Pratica e resistente, la borraccia di Ion8 è disponibile in tantissimi colori diversi ed è adatta al trasporto di bevande sia calde che fredde, mantenendole alla loro temperatura. Realizzata in Recyclon, un bio-copoliestere resistente al calore e trasparente fatto di biomassa (materiali organici provenienti da piante), questa borraccia è poi dotata di cappuccio anti perdita in morbido silicone, chiusura di sicurezza che impedisce l'apertura accidentale durante il trasporto in borsa, superficie antiscivolo e comoda maniglia girevole, ed è priva di BPA e ftalati.

La carta da forno riutilizzabile

La carta da forno è un accessorio fondamentale in cucina, che ci permette di preparare verdure, torte, primi e secondi al forno in modo impeccabile e senza l’aggiunta di burro e olio. Per evitare sprechi, quindi, un’ottima soluzione è la carta da forno riutilizzabile e lavabile, che permette di produrre meno rifiuti e rispetterete di più sia l’ambiente che il portafoglio.

Il set di Gourmeo si compone di 5 fogli di carta da forno riutilizzabile (4x 32 x 46 cm), facile da tagliare, lavabile in lavastoviglie o a mano, con acqua e sapone, ed ecologica. Può essere utilizzata in forni elettrici, a gas o a microonde e resiste a temperature fino a 260°C, si adatta facilmente a qualsiasi teglia e può essere comodamente tagliata con delle forbici, per adattarla a qualunque forma e dimensione.

Le cannucce green

Infine, per dire addio alla plastica, al posto delle cannucce “tradizionali” puoi optare per quelle in bambù, ecologiche e riutilizzabili.

Perfette per un drink tra amici o per le merende dei bambini, le cannucce di Bambaw sono realizzate in legno naturale di bambù, derivante da agricoltura biologica e privo di BPA, coloranti o inchiostro. Riutilizzabili, ecologiche e biodegradabili, queste cannucce sono anche estremamente resistenti e durature, sono utilizzabili sia con bevande calde che fredde, non rilasciano odore o sapore e sono semplici da pulire. Inoltre, sono fabbricate a mano da artigiani di un villaggio indonesiano e provengono da tomaie di bambù diverse: ogni cannuccia sarà quindi unica nel colore e nel diametro (lunghezza 22 cm).

