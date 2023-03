Festa del papà 2023: i regali per gli amanti del fai da te

La festa del papà è sempre più vicina, come ogni anno non vedi l’ora di trascorrere la giornata in sua compagnia e sorprenderlo con un regalo che di sicuro lo farà contento.

Se tuo padre ha come hobby il fai da te, allora il regalo giusto è regalargli gli attrezzi per il bricolage così da permettergli di costruire, aggiustare, montare tutto quello che vuole e coltivare la sua passione con gli accessori giusti.

Trapano con percussione

Un esperto di fai da te, non può fare a meno nella cassetta degli attrezzi del trapano con percussione, ideale per forare calcestruzzo, pietra e muratura grazie al suo motore da 600 Watt. Facile da utilizzare è dotato di un’impugnatura ergonomica in softgrip e alla forma compatta, il trapano può essere utilizzato in spazi ridotti, mentre il mandarino autoserrante in metallo, permette di sostituire la punta in pochi secondi. Pensato per essere utilizzato e avvitare viti, il portaspazzole girevole consente di sfruttare la potenza del motore sia nella rotazione destrorsa, sia in quella sinistrorsa. Il trapano è il regalo che tuo padre adorerà!

Pro. Buon rapporto qualità prezzo.

Contro. Il mandarino è fuori asse.

Scopri di più su Amazon

Sega circolare Bosch

La struttura compatta e maneggevole e il potente motore da 1200 Watt, consente di eseguire senza fatica tagli standard, a mano libera e obliqui agevolati anche dall’impugnatura ergonomica con rivestimento antiscivolo. Dotato della lama Speedline Wood consente di regolare la profondità di taglio con precisione fino a 55 mm nel legno. L’attrezzo totalmente sicuro, è completato da un blocco dell’avvitamento azionabile su entrambi i lati per prevenire accensioni accidentali, mentre una cuffia in alluminio copre la lama, offrendo ulteriore sicurezza. Perfetta per mantenere la postazione sempre pulita, la sega circolare è dotata di sistema CleanSystem Box che raccoglie i trucioli che si formano.

Pro. La sega circolare realizza tagli precisi.

Contro. Per alcuni utenti è rumorosa.

Scopri di più su Amazon

Avvitatore a impulsi Einhell

Per i papà che oltre al bricolage sono appassionati di macchine, un regalo perfetto per la festa dedicata a loro è l’avvitatore a impulsi. Il modello elettrico assicura alte prestazioni e permette di effettuare un cambio ruote in pochi minuti. L’impugnatura ergonomica e antiscivolo, consente una presa sicura e un grande comfort d’uso in qualsiasi situazione mentre l’interruttore a bilico permette di passare rapidamente dalla rotazione a destra a quella a sinistra. Il modello è arricchito da quattro inserti a bussola (17, 19, 21 e 22 mm) conservati in una pratica valigetta di plastica per avere tutto l’indispensabile sempre a portata di mano.

Pro. L’avvitatore è pratico ed efficiente.

Contro. Per alcuni utenti manca l'indicatore di serraggio.

Scopri di più su Amazon

Levigatrice Black & Decker

Per sorprendere e stupire il papà amante del bricolage, la levigatrice per effettuare tutte le operazioni di levigatura in modo veloce e sicuro è immancabile come regalo. Il modello Black & Decker con doppia impugnatura ergonomica ha un motore potente e la possibilità di utilizzare il foglio abrasivo sia con un velcro adesivo che con le graffette. All’impugnatura anteriore ergonomica per una maggiore comodità d’uso si aggiunge un sistema di aspirazione della polvere integrato con sacchetto per avere il banco da lavoro sempre pulito. Inoltre, in dotazione trovia una valigetta rigida e 5 fogli di carta.

Pro. La levigatrice è robusta e resistente.

Contro. Per alcuni utenti è un po’ piccola.

Scopri di più su Amazon

Valigetta attrezzi Teccpo

Vuoi far contento il papà tuttofare, pronto a dedicarsi alla manutenzione della casa? Allora un regalo per il giorno dedicato a lui è la cassetta degli attrezzi. Oltre a strumenti più comuni come martelli, nastro, cacciaviti e chiavi inglesi, include anche torcia elettrica livella, chiavi a bussola e molto altro. Ogni attrezzo ha una finitura cromata resistente alla ruggine, mentre l’impugnatura ergonomica antiscivolo in plastica a doppio strato è bella e resistente. Tutti gli attrezzi sono contenuti in una valigetta per essere conservati e trasportati facilmente.

Pro. La valigetta contiene numerosi accessori.

Contro. Per alcuni utenti la cassetta è poco resistente.

Scopri di più su Amazon

Tavolo da lavoro pieghevole Keter

Se vuoi regalare a tuo padre un luogo in cui dedicarsi al suo hobby preferito, una soluzione efficace anche se ha poco spazio in casa è il tavolo da lavoro pieghevole. Progettato per chi è sempre in movimento, ha gambe robuste in grado di sopportare pesi fino a 450 kg. Inoltre, il sistema di montaggio che richiede solo 30 secondi è arricchito da due morsetti che possono essere installati sia orizzontalmente che verticalmente, per adattarsi a quasi tutti i lavori. Il tavolo da lavoro leggero, è completato da una maniglia integrata per facilitare il trasporto.

Pro. Il tavolo da lavoro è pratico e facile da trasportare.

Contro. Non ha inclusi morsetti in ferro.

Scopri di più su Amazon