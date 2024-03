Mare fuori - Le forme dell’amore, il romanzo ispirato alla serie tv di successo

Dopo la televisione e il teatro, Mare fuori approda in libreria. Dal 19 marzo è possibile conoscere e approfondire le storie di tutti i protagonisti della fortunata serie tv di Rai 2 ormai arrivata alla quarta stagione. Il romanzo "Mare fuori – Le forme dell’amore" scritto da Angela Lombardo edito da Solferino e Rai Libri, in oltre 300 pagine dà voce agli stessi protagonisti che ora si raccontano in prima persona.

Una formula di sicuro vincente al punto che potrebbe essere il primo di una lunga serie di romanzi che ripercorre in modo dettagliato tutti gli eventi della serie.

Un libro che esce sulla scia di un grande successo

L’arrivo del romanzo Mare fuori – Le forme dell’amore in realtà non stupisce i fan e gli appassionati della serie Rai perché arriva dopo un grande successo sul piccolo schermo. Basti pensare che la quarta stagione coprodotta da RAI Fiction e Picomedia come le altre che l’hanno preceduta, ha già raggiunto oltre 119 milioni di streaming su Rai Play.

Un risultato sorprendente che ha spinto, tra l’altro, a creare un adattamento teatrale diretto da Alessandro Siani. Un musical in cui saranno presenti tutti i personaggi più amati dal pubblico.

La trama di Mare Fuori

L'IPM (Istituto di Pena Minorile) di Napoli che è al centro della serie, ritorna anche nel libro e come succede sul piccolo schermo ospita i ragazzi che sbagliano. C’è chi lo fa senza volerlo, chi pensa che il vero sbaglio è stato farsi beccare, chi invece decide di compiere le proprie azioni con la consapevolezza di star facendo qualcosa di male.

Attraverso i 12 capitoli i protagonisti si raccontano parlando in prima persona, ispirati da quel mare che con le sue onde e il rumore dei gabbiani, li spinge a sognare e a sperare di migliorare il loro futuro. L’unico appiglio di quei ragazzi che nella loro vita non hanno conosciuto l’amore di una famiglia o, se lo hanno fatto, non è stato quello giusto.

Amore, affetto e amicizia che vengono cercati anche dietro alle mura dell’istituto attraverso un intreccio di storie, molte inedite anche per gli appassionati della serie: vengono approfondite le storie e le origini di personaggi amatissimi come Carmine, Filippo, Naditza, Cardiotrap, Massimo, Paola, Edoardo e Teresa.

Ogni esperienza racchiude al suo interno storie di persone alla ricerca di una nuova possibilità, ma anche di adulti che vogliono il loro riscatto perché dietro a un minorenne che entra in carcere, c’è un adulto che non è stato in grado di capire le sue difficoltà e il suo bisogno di essere ascoltato.