Le migliori lampade unghie per applicare alla perfezione lo smalto gel e semipermanente in casa

Indispensabile per una manicure perfetta, ecco le migliori lampade per unghie da acquistare on line

Strumento indispensabile per una manicure impeccabile, la lampada per unghie ha la funzione di indurire e polimerizzare i prodotti gelatinosi e fotosensibili come il gel e lo smalto semipermanente. In commercio esistono tantissime tipologie di lampada, o fornetto, per unghie, che si distinguono principalmente per la tecnologia utilizzata (a UV, a LED o a UV e LED) e la potenza (indicata in Watt); in linea di massima possiamo dire che le lampade LED permettono di ridurre notevolmente i tempi di asciugatura ma sono un po' più costose rispetto alle lampade UV, e che più Watt possiede, minori sono i tempi di asciugatura degli smalti e più la lampada è prestante.

Per aiutarti a scegliere la lampada più adatta alle tue esigenze abbiamo quindi selezionato le 5 migliori lampade per applicare lo smalto gel e semipermanente da acquistare on line: scoprile subito!

Lampada UV/LED da 52 Watt di O'vinna - comoda e completa

La lampada per unghie di O'vinna è unop strumento di ottima qualità e con numerose funzioni molto pratiche. Questa lampada, infatti, combina sorgenti di luce UV e LED per un'asciugatura dello smalto super rapida, ed è dotata di 4 timer diversi (30, 60, 90 e 120 secondi) e di un sensore automatico, che attiva la lampada quando si inserisce la mano e la spegne quando la mano viene rimossa. Inoltre, questa lampada è dotata di una base removibile, che la rende facilissima da pulire e comodissima da utilizzare anche per la pedicure. Adatta per la polimerizzazione di tutti i tipi di smalti gel e semipermanenti, nella confezione troverai anche l'alimentatore e un paio di guanti, che proteggono le dita dal calore diretto.

Lampada per unghie a LED da 12 Watt di NailStar - buon compromesso qualità/prezzo

La lampada per unghie di NailStar è un prodotto facile da usare, ideale per chi è alle prime armi e preferisce spendere meno rispetto a modelli più tecnologici. Compatta e leggera, è dotata di tecnologia LED e di 4 timer diversi (30, 60, 90 secondi e 30 minuti), ed è compatibile con la maggior parte degli smalti gel e semipermanente; di contro non ha il sensore automatico di accensione e non ha la base removibile, ma è abbastanza capiente da poter essere usata comodamente anche per la pedicure.

Lampada portatile LED/UV di Sunuv - economica ma molto efficiente

Questo modello di lampada per unghie è l'ideale per chi cerca un prodotto portatile, leggero ed economico ma ugualmente efficace. La mini lampada di Sunuv si caratterizza proprio per le dimensioni compatte e il design ultra leggero (dimensioni 13.8 x 9.4 x 3 cm; 140 grammi) ed è la più economica della lista, rimanendo comunque uno strumento molto apprezzato dalle utenti. Infatti, questa lampada funziona alla perfezione, è dotata di 6 luci LED/UV da 6W con tecnologia dual-light a lunghezza d'onda e 2 timer preimpostati da 45 e 60 secondi. Inoltre, il design compatto la rende perfetta per essere portata anche in borsa, è adatta per asciugare tutti i tipi di smalto per unghie ed è dotata di ricarica tramite presa USB.

Lampada UV/LED da 48 Watt marcata Sunuv - professionale e performante

La lampada marcata Sunuv è molto apprezzata anche dalle professioniste del settore, perché riesce a catalizzare alla perfezione qualsiasi tipo di smalto, è potente ed è anche molto comoda da usare; inoltre, è in vendita ad un prezzo molto vantaggioso vista la qualità di questo strumento. Piccola, comoda e pratica, questa lampada combina sorgenti di luce UV e LED, con lampadine a doppia lunghezza d'onda ottica, che le permettono di aciugare bene e rapidamente lo smalto semipermanente e di polimerizzare bene anche il gel da ricostruzione, è dotata di 4 timer pre impostati (10, 30, 60 e 90 secondi) e di tecnologia smart auto-sensing, che permette alla lampada di accendersi e spegnersi da sola quando rileva la presenza o l'assenza della mano. Inoltre, questa lampada è dotata di base removibile e di un cuscinetto antiscivolo colorato che può essere sostituito con gli altri 2 pad presenti all'interno della confezione in colori diversi.

Lampada UV/LED da 48 Watt di Navanino - pratica e leggera

Con una potenza fino di 48 Watt e 21 LED con tecnologia dual-light a lunghezza d'onda, la lampada per unghie di Navanino è dotata di sensore ad infrarossi intelligente per l'accensione e lo spegnimento automatico, di tre timer di asciugatura rapida pre impostati e a calore ridotto (30, 60 e 99 secondi) e di uno schermo LCD con sensore automatico che ti permette di visualizzare il timer impostato. Pratica e leggera, si può comodamente utilizzare anche per la pedicure, e nella confezione sono incluse anche due limette per la cura delle unghie.

