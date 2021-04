Shampoo secco, per avere capelli puliti in 5 minuti

Gli shampoo secchi più apprezzati e più efficaci per avere capelli puliti, profumati e vaporosi in un batter d'occhio

Lo shampoo secco è indubbiamente il migliore alleato per avere capelli perfetti anche quando non si ha tempo di lavarli e nei momenti critici last minute, come nel caso di un appuntamento improvviso. Disponibile in formato spray o in polvere libera, lo shampoo secco è in grado di assorbire il sebo in eccesso e le impurità dalla chioma, ma è anche molto utile per creare diversi tipi di acconciatura, grazie alla sua capacità di conferire corpo e volume ai capelli senza bisogno di cotonarli. Inoltre, deve essere applicato sui capelli asciutti ed è molto facile da usare.

Come si usa

Dopo aver spazzolato i capelli, vaporizza omogeneamente lo shampoo secco a una distanza di circa 20/30 cm esclusivamente sulla cute e sulle radici. A questo punto, massaggia bene il prodotto sulla cute, avendo cura di scendere leggermente sulle lunghezze, lascia in posa per circa 2/3 minuti e concludi spazzolando bene i capelli, così da rimuovere ogni residuo. Il risultato? Capelli perfettamente puliti, profumati e voluminosi, perfetti per un appuntamento last minute, un aperitivo o per la creazione di un'acconciatura elaborata.

Ecco allora gli shampoo secchi più efficaci e più apprezzati dagli utenti di Amazon.it: scoprili subito!



Shampoo secco Batiste - per dare volume

Lo shampoo secco Batiste contiene amido di riso, che assorbe velocemente il grasso ed il sebo in eccesso dai capelli. Prima di applicarlo, agita bene la confezione e vaporizza sul cuoio capelluto, massaggia bene e finisci spazzolando bene i capelli, aiutandoti con un asciugamano pulito. Noterai la differenza da subito, con capelli più voluminosi, puliti e morbidi. L'unica pecca è che questi spray durano poco, dato che per un'applicazione perfetta è necessario utilizzare una buona quantità di prodotto. Di contro, ha un ottimo odore, non lascia residui e non appiccica i capelli.

Shampoo secco all'ortica Klorane - per regolare la produzione di sebo

Indicato per capelli grassi e molto grassi, grazie allo shampoo secco all'ortica Klorane la tua capigliatura ritrova volume e leggerezza in pochi minuti. Questo shampoo, infatti, assorbe il grasso e il sebo in eccesso e consente di distanziare i lavaggi grazie all'estratto di ortica, capace di regolarizzare le ghiandole sebacee, alla ciclodestrina e ai polisaccaridi naturali, delle polveri micronizzate ad alto potere assorbente lipofilo. È quindi un prodotto ipoallergenico che dona volume, elimina l'unto dalle radici e non secca i capelli. Inoltre, ha un ottimo profumo e non lascia residui.

Shampoo secco spray Spiritualized di R+Co - contro prurito e forfora

Spiritualized Dry Shampoo Mist è più di un semplice shampoo secco: la sua innovativa formula con acqua micellare contiene al suo interno delle particelle purificanti, che lasciano una sensazione di pulizia profonda sui capelli e sulla cute senza lasciare residui. Ideale per rimuovere eventuali accumuli di prodotto e assorbire il sebo in eccesso, ma ottimo anche per le cuti secche o pruriginose, questo shampoo secco sfrutta le proprietà della glicerina, un umettante di origine naturale che aiuta il capello a trattenere l'idratazione, dell'olio di Ricino, che nutre cute e capelli prevenendo eventuali problemi di forfora, dona corpo e volume alle lunghezze e ha un effetto anti-crespo, e dei silici, micro nutrienti che favoriscono l'elasticità e la morbidezza, per capelli idratati e lucenti. Inoltre, ha un profumo intrigante a base di bergamotto, fico selvatico, ciclamino, fiore di loto, legno di cedro e fave tonka.

Oh Bee Hive di TIGI Bed Head - shampoo secco effetto matte

Uno shampoo secco dalla consistenza fina, che solleva le radici e dona ai capelli una sensazione di freschezza sia al tatto che alla vista, per uno styling veloce e maggiore texture. Utile per tutti i tipi di capelli e dal finish matte, grazie all'amido presente nella formulazione questo shampoo assorbe il sebo in eccesso, aiutando a mantenere un look pulito e una sensazione di capelli rigenerati.

Shampoo secco al latte d'avena di Klorane - extra-delicato per uso frequente

Lo shampoo secco all'avena di Klorane deterge i capelli senza bagnarli e, grazie a questa tecnica, consente lavaggi meno frequenti e l'utilizzo anche quando non è possibile effettuare il risciacquo. Grazie ai suoi principi attivi aiuta a donare vitalità e morbidezza ai capelli ed è l'ideale sia per la cute sensibile, essendo un prodotto ipoallergenico, che per i capelli grassi, grazie alla sua formula che agisce nutrendo e proteggendo il capello.

Shampoo secco di Pinpoxe - per tutti i tipi di capelli

Questo innovativo shampoo secco assorbe lo sporco e l'olio in eccesso, lasciando i capelli voluminosi, puliti e profumati. Perfetto per le giornate impegnative in cui non hai tempo per un lavaggio tradizionale, questo shampoo rinfresca e ravviva i capelli, rende lo styling veloce e facile, dona volume ai capelli e non lascia residui.

Hair Refresher di Davines - con molecola cattura odore

Lo shampoo secco di Davines ha una formulazione specifica per rinfrescare e pulire tutti i tipi di capelli, senza bisogno di acqua. Grazie all'amido che assorbe il sebo in eccesso, non appesantisce e dona corpo immediato ai capelli, che risultano vaporosi e profumati come appena lavati, mentre il Phenyl Trimethicone dona lucentezza e vitalità. Per aumentare il volume dei capelli, utilizza il phon freddo dopo aver applicato lo shampoo.

Shampoo secco Frequent di Alama Professional - per tutti i tipi di capelli

Lo shampoo secco di Alama Professional, grazie alla sua speciale formula arricchita con amido di riso, dalle delicate proprietà emollienti, permette di ravvivare e detergere la chioma senza l'utilizzo dell'acqua: i capelli sono immediatamente puliti e ritrovano il loro naturale volume come appena lavati. Inoltre, assorbe il sebo in eccesso, elimina eventuali odori sgradevoli lasciando sui capelli un profumo fresco e delicato e non lascia residui.

Shampoo secco Pure Fresh di Schwarzkopf - con formula vegana

Lo shampoo secco Pure Fresh di Schwarzkopf è un prodotto con formula vegana, senza ingredienti di origine animale e certificata ECARF. Privo di siliconi, questo shampoo dona 1 giorno in più di freschezza senza lavare i capelli, ha un ottimo profumo e non lascia residui visibili dopo aver spazzolato i capelli.

Biopoint Instant Beauty - shampoo secco purificante

Instant beauty di Biopoint è uno shampoo secco che deterge e volumizza istantaneamente i capelli senza bisogno di acqua o del phon. Ottimo prodotto, questo shampoo ha un buon profumo e assorbe il sebo in eccesso, lasciando i capelli puliti e luminosi ma senza seccarli o lasciare residui.

Shampoo secco: che cos'è e a cosa serve

Lo shampoo secco è un prodotto cosmetico utilizzato per pulire i capelli senza dover ricorrere all'acqua. Spesso sottovalutato, in realtà lo shampoo secco è un prodotto molto versatile, utile per assorbire il sebo in eccesso e lenire il cuoio capelluto, ma ottimo anche per dare corpo e volume a quasi tutti gli hairstyle, per realizzare delle acconciature perfette e per detergere i capelli donando alla chioma un aspetto pulito e ordinato, sia quando non si ha tempo di lavare i capelli sia quando è necessario allungare il tempo tra un lavaggio e l'altro.

Lo shampoo secco, dunque, non sostituisce lo shampoo, ma è un prodotto molto utile in numerose occasioni, velocissimo da usare e che permette la pulizia del capello nel rispetto dell'ambiente: un alleato di bellezza super efficace, a patto però che lo si usi correttamente e senza eccessi.

In commercio sono disponibili due tipologie di shampoo secco, in polvere e in spray, e generalmente questi prodotti sono composti da ingredienti quali amido, talco ed estratti purificanti, in grado di assorbire eccessi di sebo e impurità dalla chioma.

Lo shampoo secco è il prodotto ideale da utilizzare tra un lavaggio e l'altro, per prolungare lo styling e far apparire i capelli puliti più a lungo. Inoltre, la sua azione volumizzante risolleva il capello alla radice, aggiungendo volume allo styling, ed è facilissimo da usare: basta vaporizzarne una piccola quantità sulle radici, lasciare in posa per qualche minuto, massaggiare con i polpastrelli fino a completo assorbimento e concludere spazzolando bene i capelli, così da rimuovere ogni residuo.

I consigli in più

Ecco alcuni consigli in più per un utilizzo ottimale dello shampoo secco:

Non spruzzarlo mai troppo vicino

Per lo shampoo secco in spray, vaporizza il prodotto a una distanza di circa 30 cm, poi scuoti i capelli con le mani o con un getto d'aria fredda. Per lo shampoo secco in polvere, invece, cospargilo vicino al cuoio capelluto per poi strofinarlo con le dita.

Non esagerare con il prodotto

Se usi troppo prodotto rischi di rendere i capelli opachi e scoloriti. Soprattutto se non hai dimestichezza con lo shampoo secco che hai scelto, inizia utilizzando pochissimo prodotto e, se dovesse servire, aggiungilo successivamente.

Non applicarlo su tutta la chioma

Quando utilizzi lo shampoo secco evita le punte, concentrandoti invece sulla cute e sulle radici.

Non usarlo troppo spesso

Cerca di non usare lo shampoo secco più di una volta tra un lavaggio e l'altro. Usarlo troppo spesso, infatti, può essere dannoso per i capelli perché i residui accumulati potrebbero occludere i follicoli piliferi o irritare la cute.