Con i prodotti Salba l'abbronzatura dura più a lungo

Per tantissime persone, estate fa rima con abbronzatura. Passare il tempo all’aperto e con la giusta protezione solare, infatti, ci regala una pelle dorata e un aspetto più sano.

Ma per ottenere (e mantenere nel tempo) un’abbronzatura perfetta, se durante il giorno le protagoniste indiscusse sono le protezioni solari, alla sera diventa importantissimo idratare e lenire la pelle, per darle nutrimento e sollievo dai raggi solari e per combattere cute disidratata, rossori diffusi e pelle che tira.

Di conseguenza, se non si vogliono vanificare le ore passate al sole per raggiungere l’abbronzatura desiderata e si desidera mantenere più a lungo possibile la tintarella estiva, i prodotti Salba possono aiutare a mantenere la pelle dorata un po’ più a lungo.

La crema idratante per un’abbronzatura più duratura

Anche se la crema protettiva non è mai mancata durante l’esposizione, è sempre meglio riequilibrare il livello di idratazione della pelle per evitare che si secchi troppo. La Crema Corpo idratante Salba avvolge il corpo in un comfort che dura tutta la giornata.

Grazie al mix di estratti biologici certificati di burro di Karité, Miele e olio di Albicocca e alle proteine e all’olio di crusca di Riso, questa crema idratante lascia la pelle morbida, super nutrita, liscia. Priva di siliconi e ideale per le pelli secche e sensibili, è perfetta da utilizzare come dopo sole.

La mousse scrub corpo per un’esfoliazione delicata

Oltre all’utilizzo di una buona crema idratante, può essere molto utile ricorrere periodicamente a uno scrub corpo che rimuova le cellule morte e stimoli il turn over cellulare.

Esfoliare la pelle con la Mousse-scrub Corpo Salba contribuisce a combattere grigiore e opacità: grazie all’azione dello zucchero naturale in grani associato all’estratto di Salice bianco, infatti, questo scrub libera la pelle dalle impurità favorendo il turnover cellulare e migliorando l’ossigenazione cutanea. Al tempo stesso, l'olio di Babassu (estratto biologico certificato), le proteine e l'olio di crusca di Riso lasciano la pelle vellutata e morbida.

Inoltre, la sua speciale texture spumosa, quando entra in contatto con l'acqua, forma una schiuma soffice che permette l'uso anche sulle pelli delicate.

Un vero e proprio trattamento da SPA, un gesto piacevolissimo che unisce esfoliazione e detersione delicata, e che prepara la pelle a ricevere i trattamenti successivi, come la crema idratante.



