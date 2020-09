Guida all'acquisto: le migliori mascherine in tessuto lavabile originali e colorate

Tra le misure di protezione contro la diffusione del nuovo coronavirus le mascherine si trovano indubbiamente ai primi posti; e se è vero che le mascherine chirurgiche monouso sono uno strumento efficace, è anche vero che sono fortemente inquinanti per l'ambiente ed esteticamente molto poco attraenti. Ma, fortunatamente, esiste un'alternativa altrettanto sicura, eco-compatibile e, spesso, colorata e alla moda: la mascherina in tessuto lavabile.

Approvate anche dal Ministro della Salute Roberto Speranza, le mascherine di comunità in tessuto lavabile rappresentano protezioni efficaci e possono rappresentare una valida alternativa a quelle monouso che, lo ricordiamo, sono destinate alla raccolta indifferenziata. Di seguito trovi le migliori mascherine in tessuto lavabile da acquistare on line: scoprile subito!



Set di 2 mascherine in cotone

Questo set si compone di due mascherine (dimensioni 23x14 cm) in fantasie differenti, una con stelline bianche su fondo blu e una a righe azzurre e bianche. Realizzate in 100% cotone, queste mascherine sono dotate di una fodera interna per inserire il filtro, sono lavabili (in lavatrice a massimo 40°C) e riutilizzabili ed entrambe inserite in una confezione trasparente utile anche per trasportarle con sé.

Set da 3 mascherine unisex nere

Un set composto da 3 mascherine unisex di colore nero, realizzate internamente in cotone ed esternamente in TNT idrorepellente certificato, impermeabile e traspirante. Filtranti e lavabili in lavatrice a 60° anche con candeggina, queste mascherine sono prodotte in Italia, sterilizzate con vapore prima del confezionamento, sono dotate di un elastico regolabile dietro la nuca e sono disponibili nella taglia slim (per volti medio fini corrispondenti alle taglie S/M).

Mascherina con stampa bandiera italiana

Una mascherina in cotone, lavabile e riutilizzabile, che si caratterizza per la stampa, accurata e dai colori brillanti, della bandiera italiana. Resistente e ben realizzata, questa mascherina aderisce bene al viso, è dotata di spazio per inserire il filtro ed è di ottima qualità.

Set di mascherine in stile manga + occhiali in plastica

Un set completo che si compone di 5 mascherine, ognuna con una stampa diversa, e un paio di occhiali in plastica. Le mascherine (dimensioni 19 x 12 cm) possono essere indossate da adulti e bambini a partire dai 10 anni, sono realizzate in cotone morbido e traspirante e foderate internamente in spugna leggera, ma non sono dotate di spazio per il filtro: per essere efficaci come protezione dal Covid-19 dovranno essere indossate con una mascherina chirurgica sotto.

Set di 2 mascherina lavabili in tantissimi colori diversi

Un set che si compone di 2 mascherine (dimensioni 23x14 cm) con differente fantasia e fodera interna per il filtro. Le mascherine sono realizzate in 100% cotone, sono lavabili, riutilizzabili e comode da indossare e si caratterizzano per le stampe, accurate e colorate, riuscendo ad unire sicurezza, comfort e stile. Inoltre, queste mascherine sono disponibili in tre taglie (adulti, bambini da 2 a 5 anni e bambini da 6 a 12 anni) e in 15 fantasie diverse.

Mascherina unisex con 38 stampe diverse

Una mascherina traspirante, comoda da indossare, lavabile e riutilizzabile; dotata di tasca per il filtro e con 2 filtri inclusi nella confezione, questa mascherina si caratterizza per i cordini per le orecchie regolabili, il ferma naso interno, perfetto per evitare che gli occhiali da vista si appannino, e per la stampa accurata e dai colori vivaci. Resistente e sicura, questa mascherina è disponibile in 27 fantasie diverse.

