I migliori stivaletti da donna perfetti per ogni outfit

Per secoli appannaggio dell’abbigliamento maschile, gli stivali sono ormai un vero e proprio capo cult anche fra le donne.

Stivali e stivaletti sono infatti scarpe comode, versatili e davvero femminili che si adattano a qualsiasi tipo di outfit, e ogni donna dovrebbe averne nel proprio armadio almeno un paio. Abbiamo quindi selezionato i migliori stivaletti da donna, perfetti da abbinare ad ogni look: scoprili subito!

1. Stivali 1460 di Dr. Martens

Dr. Martens è un marchio intramontabile, sinonimo di qualità e sempre di moda. Lo stivale 1460, inoltre, è il modello storico e originale dell'azienda, con i suoi iconici 8 occhielli, la classica pelle Dr. Martens Smooth, bordi scanalati, una fettuccia posteriore con logo, cuciture gialle e una confortevole suola a cuscinetto. Il paio di stivali più di moda negli ultimi anni, comodi, robusti e davvero di qualità.

A primo impatto potrebbero non sembrare femminili, ma basta indossarli con un paio di jeans skinny o con un vestito a fiori per cambiare subito idea. Perfetti per chi ama un look casual ma non vuole rinunciare ad essere alla moda.

2. Chelsea boot con applicazioni

Mai passati di moda, fin da quando la Regina d’Inghilterra Vittoria li indossò per la prima volta nel 1850, i Chelsea boots sono diventati un vero must have nelle ultime stagioni. Gli stivali Chelsea sono stivaletti senza lacci che arrivano alla caviglia, caratterizzati da una banda elastica laterale che li rende molto facili da infilare e sfilare.

Pratici e comodi, i Chelsea boots di ANGKORLY hanno un comodo tacco squadrato, che regala qualche centimetro in più e aiuta anche a mantenere una postura corretta, e sono realizzati in morbida ma resistente pelle sintetica. Inoltre, gli inserti presenti su tutta la scarpa donano luminosità, regalando un tocco glam e rock ad ogni tipo di outfit!

3. Stivali Chelsea marcati Find.

Anche quelli di Find sono stivali Chelsea, ma la linea essenziale e l'elegante inserto in velluto li rendono adatti a look più classici.

Realizzati in pelle ecologica di alta qualità, sono comodi, ben rifiniti e resistono bene alla pioggia. Dal taglio semplice e classico, di un bel verde cachi e con un tacco comodo, sono perfetti sotto i jeans o abbinati ad un abito corto, e ideali da indossare nel tempo libero come anche in ufficio!

4. Tronchetti con plateau

Le scarpe con il plateau hanno sempre il loro fascino, va detto: se anche tu sei un'amante del plateau e degli stivali neri, sicuramente ti innamorerai di questo paio di tronchetti.

Realizzati in ecopelle nera con plateau e un tacco carro armato di 10,5 cm, comodo e bello, hanno uno stile rock e grintoso, risultando eleganti e perfette da indossare anche nelle serate più trendy: abbinale ad un abito nero e ti aiuteranno a slanciare le gambe!

5. Stivali Timberland donna Allington 6 inch

Questi stivaletti da donna si ispirano all'iconico scarponcino 6-inch di Timberland, con un tocco di altezza in più e una linea più snella ed elegante. Realizzati in pregiatissima pelle nabuk proveniente da una conceria sostenibile, la soletta OrthoLite e la suola in gomma offrono un ottimale effetto ammortizzante e di supporto, mentre il collo imbottito avvolge bene la caviglia.

Lo stile country ma elegante rende questi stivali una perfetta via di mezzo tra casual e classico, adatti ad ad ogni look ed ogni occasione. Incredibilmente comode, anche grazie al tacco in gomma di 8 cm, belle, robuste e resistenti ma leggere da indossare, le scarpe Timberland rappresentano un connubio perfetto tra stile, confort e qualità.

