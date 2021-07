Le migliori creme viso da uomo per idratare la pelle anche d’estate

Scopri le creme viso da uomo by Bulldog Skincare For Men, per gli uomini che vogliono una pelle morbida e idratata anche durante l’estate

Con l’arrivo dell’estate, dare la giusta idratazione al proprio viso diventa fondamentale per avere una pelle morbida e sana. E questo vale anche per gli uomini. Caldo, sudore, cloro e salsedine, infatti, sono i nemici estivi dell’uomo perché, complice la rasatura, contribuiscono a seccarne la pelle e ostruirne i pori, favorendo così irregolarità dell’epidermide, acne e punti neri. Man mano che le temperature aumentano e si inizia a sudare di più, è quindi importante tenere il viso sempre fresco, pulito e rinfrescato, portando con sé anche in vacanza i prodotti per una giusta routine idratante.

Simon Duffy, fondatore di Bulldog Skincare For Men, brand di skincare creato esclusivamente per gli uomini che mantiene le esigenze della pelle maschile come unico focus e il cui scopo è offrire prodotti per una skincare semplice che rispetti la pelle e il pianeta, consiglia una routine con due creme viso dal forte potere idratante.

Bulldog Original Crema Idratante, per l'uso giornaliero su una pelle normale

Contiene aloe vera (rinomata per le sue proprietà idratanti e lenitive per la pelle che la rendono peculiare per l'uomo), olio di camelina (una fonte ricca di Omega 3 acidi grassi, che può aiutare a favorire le barriere della pelle e a tenere fuori l'umidità e le sostanze irritanti) e tè verde (ben noto per le sue proprietà antiossidanti, contiene fitochimici come polifenoli e caffeina) ed ha una formula “responsabile”, priva di ingredienti aggressivi e profumi sintetici.

Questa crema viso da uomo è specificatamente realizzata sulla base delle esigenze della pelle maschile e svolge un’intensa azione idratante, mantenendo la pelle sana e morbida senza lasciare residui appiccicosi o grassi. Una miscela unica di 8 oli essenziali la arricchiscono di un carattere forte e avvolgente, donando una fragranza fresca e leggera tipica dei profumi maschili con le note di testa di agrumi e bergamotto, quelle di limone e lime che si sovrappongono delicatamente a geranio e patchouli per unire le note di base di cedro, artemisia vulgaris e vetiver.

Bulldog Anti Age Crema Idratante, per l’uso quotidiano sulla pelle matura