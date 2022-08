Promozioni internet 5G e fibra: offerte per la rete domestica

L'arrivo di Internet ha totalmente stravolto la nostra vita: siamo costantemente connessi e attraverso il web svolgiamo gran parte delle attività della giornata. In tal senso le tecnologie, negli ultimi anni, si sono evolute proprio per rispondere alle diverse esigenze degli utenti.

Le due connessioni più veloci, attualmente sperimentate, sono la fibra ottica e il 5G.

Per il trasferimento di dati online, per l'utilizzo di piattaforme streaming e on demand o per il download/upload di file è fondamentale avere una rete domestica super veloce, con una velocità di connessione fino a 1 Gigabit. Se però si hanno problemi di copertura di rete, il 5G permette di avere una connessione stabile ed efficiente in modalità wireless, senza la necessità di collegamenti fisici.

Vediamo in questo articolo, le principali offerte per le reti domestiche super veloci aggiornate ad agosto 2022 in ordine di prezzo crescente.

Questo provider italiano ha lanciato una promozione esclusiva a 19,90 €/mese per i primi 12 mesi (anziché 24,90 €) con internet ultraveloce fino a 1 Gigabit senza linea fissa e senza limiti di traffico e chiamate illimitate da casa verso fissi e mobili nazionali.

Se si è interessati alla connessione 5g, qui viene proposta un'interessante offerta con tempi di attivazione molto brevi.

Il canone previsto da Tiscali è di 25,95 €, l'attivazione e il modem super Wi-Fi sono gratis. Internet fino a 1 Gbps in download e 300 Mega in upload, per viverlo al massimo con una connessione illimitata e veloce.

Se si è interessati alla fibra, qui viene proposta un'interessante offerta molto conveniente.

Con un canone mensile di 29,90€ invece di 34,90€, l’offerta include una navigazione fino ad 2.5 Gigabit/s in FTTH sulla GigaNetwork Fibra e modem wi-fioptimizer. L’offerta non prevede alcun costo di attivazione.

Il canone previsto da TIM è di 29,90 €, il modem costa 10€/mese per 24 mesi ed è già incluso nel costo mensile dell’offerta. Notevoli le prestazioni: con la fibra fino a 1 Gbps in download e 300 Mega in upload.