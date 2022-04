Festa della Mamma: le migliori idee regalo dal mondo della tecnologia a partire da 34 euro

Mancano solo pochi giorni alla Festa della Mamma (8 maggio). E’, quindi, venuto il momento di scegliere il regalo più adatto al nostro genitore. Abbiamo, quindi, selezionato diversi prodotti provenienti dal mondo della tecnologia, utili e dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Dispositivi di vario genere, da un completo ed economico lettore di libri digitali ad uno smartphone dalle avanzate caratteristiche.

1. Samsung Galaxy A52s 5G

Iniziamo la nostra rassegna dal Samsung Galaxy A52s 5G. Cellulare con schermo AMOLED Full HD+ da 6,5 pollici, alimentato da una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida. Modello con fotocamera principale da 64 MP e memoria di 128 GB.

Scopri di più su Amazon a 281 euro scontato del 44%

2. Lettore ebook Amazon Kindle

Un lettore di ebook è un’ottima idea regalo per la festa della mamma. Tra i numerosi modelli sul mercato vi suggeriamo il Kindle di Amazon; un modello low cost con schermo da 6 pollici. Un ebook reader dalla lunghissima autonomia, con luce integrata ed in grado di accedere ad un vastissimo catalogo con testi di ogni genere.

Scopri di più su Amazon a 79 euro

3. Smart Speaker Echo Dot con orologio

Nella nostra rassegna non potevamo non inserire l’Amazon Echo Dot, nella variante dotata di orologio. Un accessorio davvero utile con integrato l’assistente vocale Alexa. Uno smart speaker dalle numerose funzionalità, dalle ricette di cucina alle ultime news.

Scopri di più su Amazon a 44 euro scontato del 36%

4. Smartband Xiaomi Mi Band 6

La Xiaomi Mi Band 6 è la scelta giusta se siete alla ricerca di un regalo low cost; si tratta di uno dei più noti fitness tracker sul mercato, dall'elevata autonomia e con un piccolo display AMOLED a colori. Un wearable che integra la rilevazione della frequenza cardiaca, il conteggio di passi, calorie e distanza percorsa, il livello di saturazione di ossigeno nel sangue e il monitoraggio del sonno. Non mancano, inoltre, le notifiche provenienti dallo smartphone e la resistenza all’acqua.

Scopri di più su Amazon a 34 euro scontato del 22%

5. Smartwatch ibrido Fossil

Tra le idee regalo per la Festa della Mamma troviamo anche uno smartwatch ibrido di Fossil. Un modello dal look classico, ma dotato di sensori in grado di monitorare l'attività fisica dell'utente (passi, distanza percorsa e calorie bruciate). E' inoltre, possibile ricevere le notifiche di SMS, chiamate, messaggi social ed e-mail direttamente al polso. Ricordiamo, infine, la lunghissima autonomia e le due colorazioni disponibili.

Scopri di più su Amazon a partire da 99 euro con sconto del 50%

6. iPad

La nostra rassegna include anche il noto iPad di Apple. Tablet giunto alla nona generazione, dotato di schermo da 10,1 pollici e memoria fino a 256 GB. Un prodotto versatile e completo, disponibile anche con connettività 4G e in due eleganti colorazioni.

Scopri di più su Amazon a 343 euro scontato del 12%

7. Auricolari Beats Studio Buds

Concludiamo la nostra rassegna con gli auricolari completamente senza fili Beats Studio Buds. Una coppia di avanzate cuffie Bluetooth dotate anche della funzione di soppressione attiva dei rumori ambientali. Un prodotto con autonomia di 24 ore e ridottissime dimensioni, acquistabile in sei diverse colorazioni.

Scopri di più su Amazon a 119 euro scontati del 21%