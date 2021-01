Telecamere per esterno: le migliori sul mercato

Il mondo delle videocamere di sicurezza è in continuo sviluppo, in particolare il segmento delle telecamere WiFi per esterno; sistemi collegati ad Internet che consentono di sorvegliare la nostra abitazione tramite smartphone e tablet.

Prodotti intelligenti che integrano avanzate tecnologie, dal salvataggio dei video in cloud a sofisticati sistemi di rilevazione del movimento.

Prodotti per tutte le tasche, collegabili anche in wireless, sempre più facili da usare e dall’elevata risoluzione.

Camere di videosorveglianza per esterno: guida all'acquisto

In fase di acquisto di una videocamera di sorveglianza è importante valutare diverse caratteristiche tecniche. Innanzitutto è consigliabile scegliere fotocamere con risoluzione Full HD (1920x1080 pixel) o superiore per avere un buon dettaglio dell'immagine, e con grandangolo di almeno 100 gradi per un’ampia ripresa dell'ambiente da sorvegliare. Camera che deve essere in grado di effettuare riprese notturne ad almeno 7-10 metri di distanza.

Passiamo alla memoria. La maggior parte delle videocamere in commercio sono dotate di due opzioni entrambe valide: lo slot per una micro SD per memorizzare i file in locale o il cloud per registrare i video su un server remoto. Cloud che può essere gratuito o a pagamento.

Consigliamo, inoltre, l’acquisto di videocamere dotate di un avanzato sistema di rilevazione dei movimenti in grado di distinguere persone, animali o insetti. Tecnologia che rende il sistema più affidabile riducendo i falsi allarmi. Camera che deve essere, ovviamente, resistente a polvere e pioggia, con certificazione almeno IP65. Telecamere per esterno che possono anche essere alimentate a batteria, ricaricabile tramite piccoli pannelli solari dal costo contenuto.

Ricordiamo inoltre il supporto della telecamera che deve essere robusto e facilmente orientabile in tutte le direzioni, per facilitare le operazioni di installazione.

Tra le caratteristiche opzionali, che però possono rivelarsi utili, citiamo infine l’audio bidirezionale che consente di dialogare con chi si trova davanti la telecamera, e la compatibilità con Amazon Alexa per la visione delle riprese sugli speaker Echo dotati di display.

Scopriamo, quindi, quali sono le migliori camere di sorveglianza smart per esterno attualmente sul mercato.

1. eufyCam 2 Pro: kit con 2 camere a batteria con autonomia di un anno

Iniziamo la nostra rassegna dal kit eufyCam 2 Pro composto da due videocamere per esterni e dall'hub HomeBase 2 con all'interno la memoria da 16 GB ed una sirena. Camere che vantano una risoluzione 2K e sensore con apertura F2.0 ad alta fotosensibilità per registrazioni notturne di elevata qualità. L'eufyCam 2 Pro è alimentata da una generosa batteria con un’autonomia dichiarata fino ad un anno; accumulatore che può anche essere ricaricato tramite un pannello solare opzionale. Non dimentichiamo l’audio bidirezionale, con microfono e speaker (con sirena integrata), e la certificazione IP67 che garantisce la resistenza a tutti gli agenti atmosferici.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon a 399 euro

2. Reolink Argus 3: con faretto e pannello solare

Nella nostra rassegna anche la camera Argus 3 di Reolink. Videocamera di sicurezza a batteria che può essere alimentata anche da un pannello solare acquistabile separatamente. Camera dotata di angolo di visione di 120°, zoom digitale 6X, microfono ed altoparlante per un audio bidirezionale. L’Argus 3 è equipaggiata con la tecnologia Starlight che consente una visione a colori anche in condizioni di bassa luminosità. Non dimentichiamo il faretto in grado di attivarsi automaticamente di notte in caso di rilevamento di un movimento.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon a 132 euro

3. Netatmo Presence: con faretto e sirena

Proseguiamo con la Netatmo Presence, una videocamera da esterni con sistema di illuminazione. Camera disponibile anche nella variante dotata di sirena integrata. Un raffinato modello Full HD, dotato anche di un avanzato sistema di notifiche, con un design elegante e resistente. Non dimentichiamo la compatibilità con Apple Home Kit, Alexa e Google Home.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon a partire da 275 euro

4. Victure PC730: costo contenuto

Se siete alla ricerca di una videocamera dal costo contenuto, ecco la Victure PC730. Un modello Full HD, con rilevazione del movimento, visione notturna, certificazione IP66 (impermeabile e resistente alla polvere) e audio a due vie. Ricordiamo, inoltre, l'obiettivo grandangolare di 110° e la registrazione su schede micro SD fino a 128 GB.

Scopri di più su Amazon a 39 euro

5. Heimvision: telecamera completamente senza fili

Nella nostra rassegna anche la camera completamente senza fili di Heimvision. Telecamera di sorveglianza WiFi, alimentata a batteria con autonomia fino a 4 mesi. Camera con visione notturna fino a 10 metri e grandangolo di 130 gradi. Non dimentichiamo la risoluzione Full HD, la ricarica tramite pannello solare opzionale e il completo sistema di rilevazione dei movimenti. Infine citiamo la resistenza a polvere e pioggia, con certificazione IP65, e la possibilità di registrare su MicroSd o su cloud.

Scopri di più su Amazon a 59 euro

6. Netgear Arlo Pro 3: un completo kit di telecamere a batteria

Per chi vuole installare un completo sistema di sorveglianza per la propria casa con varie videocamere esterne, ecco Arlo Pro 3. Una soluzione disponibile in vari kit con camere 2K HDR, impermeabili, alimentate a batteria, dotate anche di riflettore integrato e visione notturna a colori. Ricordiamo, inoltre, la sirena intelligente integrata attivabile da remoto oppure in automatico durante un evento, e l'audio bidirezionale.

Scopri di più su Amazon a 541 euro

7. D-Link DCS-8600LH: una camera smart ricca di funzionalità

La nostra rassegna prosegue con la D-Link DCS?8600LH; una completa camera dotata di microfono e speaker per l’audio bidirezionale. Una camera WiFi dotata di un cavo di alimentazione lungo ben 7 metri e con un pratico sistema di aggancio alla parete di tipo magnetico. Videocamera equipaggiata con un sensore da 2 megapixel che consente di registrare video in Full HD a 30 fps o HD a 15 fps, con un angolo di visione di 135 gradi, in grado di effettuare riprese in notturna fino a 7 metri di distanza. La D-Link DCS-8600LH è fornita, inoltre, di uno slot per una microSD fino a 64 GB da utilizzare in alternativa all'acquisto di spazio sul cloud di D-Link (l’azienda cinese offre in modo gratuito il servizio di memorizzazione di un giorno). Citiamo, infine, anche la compatibilità con la piattaforma di automazione IFTTT e con gli assistenti vocale Alexa e Google Assistant.

Qui la nostra recensione

Scopri di più su Amazon a 109 euro

8. Imou: collegabile anche via cavo

Concludiamo la nostra rassegna dedicata alle migliori videocamere di sorveglianza da esterno con il modello di Imou che si distingue per il doppio collegamento WiFi o via cavo Ethernet. Camera con risoluzione Full HD e antenna esterna che aumenta la distanza di trasmissione wireless fino a 50 metri. Videocamera con memoria su cloud o su MicroSD, dotata di sensore di movimento e visione notturna.

Scopri di più su Amazon a 49 euro